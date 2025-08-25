Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Premier League
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
West Ham 1 Paquetá (6)
Chelsea 5 Pedro (15), Neto (23), Enzo Fernández (34), Caicedo (54), Chalobah (58)
- Sábado:
Manchester City 0
Tottenham 2 Johnson (35), Palhinha (45+2)
AFC Bournemouth 1 Tavernier (4)
Wolverhampton 0
Brentford 1 Ouattara (12)
Aston Villa 0
Burnley 2 Cullen (47), Anthony (88)
Sunderland 0
Arsenal 5 Timber (34, 56), Saka (45+1), Gyökeres (48, 90+5 de penal)
Leeds 0
- Domingo:
Crystal Palace 1 Sarr (37)
Nottingham 1 Hudson-Odoi (57)
Everton 2 Ndiaye (23), Garner (52)
Brighton 0
Fulham 1 Smith-Rowe (73)
Manchester United 1 Muniz (58 en contra)
- Lunes:
Newcastle 2 Guimaraes (57), Osula (88)
Liverpool 3 Gravenberch (35), Ekitike (46), Ngumoha (90+10)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 6 2 2 0 0 6 0 6
2. Tottenham 6 2 2 0 0 5 0 5
3. Liverpool 6 2 2 0 0 7 4 3
4. Chelsea 4 2 1 1 0 5 1 4
5. Nottingham 4 2 1 1 0 4 2 2
6. Manchester City 3 2 1 0 1 4 2 2
7. Sunderland 3 2 1 0 1 3 2 1
8. Everton 3 2 1 0 1 2 1 1
9. AFC Bournemouth 3 2 1 0 1 3 4 -1
10. Brentford 3 2 1 0 1 2 3 -1
11. Burnley 3 2 1 0 1 2 3 -1
12. Leeds 3 2 1 0 1 1 5 -4
13. Fulham 2 2 0 2 0 2 2 0
14. Crystal Palace 2 2 0 2 0 1 1 0
15. Newcastle 1 2 0 1 1 2 3 -1
16. Manchester United 1 2 0 1 1 1 2 -1
17. Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1
18. Brighton 1 2 0 1 1 1 3 -2
19. Wolverhampton 0 2 0 0 2 0 5 -5
20. West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7
