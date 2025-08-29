Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Serie A
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de Italia y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Cremonese 3 Terracciano (37), Vázquez (39), De Luca (90+3 de penal)
Sassuolo 2 Pinamonti (63), Berardi (73 de penal)
(18h45 GMT) Lecce
Milan
- Sábado:
(16h30 GMT) Bolonia
Como
Parma
Atalanta
(18h45 GMT) Nápoles
Cagliari
Pisa
Roma
- Domingo:
(16h30 GMT) Génova
Juventus
Torino
Fiorentina
(18h45 GMT) Inter
Udinese
Lazio
Hellas Verona
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Cremonese 6 2 2 0 0 5 3 2
2. Inter 3 1 1 0 0 5 0 5
3. Como 3 1 1 0 0 2 0 2
. Juventus 3 1 1 0 0 2 0 2
. Nápoles 3 1 1 0 0 2 0 2
6. Roma 3 1 1 0 0 1 0 1
7. Atalanta 1 1 0 1 0 1 1 0
. Cagliari 1 1 0 1 0 1 1 0
. Fiorentina 1 1 0 1 0 1 1 0
. Hellas Verona 1 1 0 1 0 1 1 0
. Pisa 1 1 0 1 0 1 1 0
. Udinese 1 1 0 1 0 1 1 0
13. Génova 1 1 0 1 0 0 0 0
. Lecce 1 1 0 1 0 0 0 0
15. Milan 0 1 0 0 1 1 2 -1
16. Bolonia 0 1 0 0 1 0 1 -1
17. Lazio 0 1 0 0 1 0 2 -2
. Parma 0 1 0 0 1 0 2 -2
19. Torino 0 1 0 0 1 0 5 -5
20. Sassuolo 0 2 0 0 2 2 5 -3
./bds/dr