Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Serie A

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Cremonese 3 Terracciano (37), Vázquez (39), De Luca (90+3 de penal)

Sassuolo 2 Pinamonti (63), Berardi (73 de penal)

(18h45 GMT) Lecce

Milan

- Sábado:

(16h30 GMT) Bolonia

Como

Parma

Atalanta

(18h45 GMT) Nápoles

Cagliari

Pisa

Roma

- Domingo:

(16h30 GMT) Génova

Juventus

Torino

Fiorentina

(18h45 GMT) Inter

Udinese

Lazio

Hellas Verona

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Cremonese 6 2 2 0 0 5 3 2

2. Inter 3 1 1 0 0 5 0 5

3. Como 3 1 1 0 0 2 0 2

. Juventus 3 1 1 0 0 2 0 2

. Nápoles 3 1 1 0 0 2 0 2

6. Roma 3 1 1 0 0 1 0 1

7. Atalanta 1 1 0 1 0 1 1 0

. Cagliari 1 1 0 1 0 1 1 0

. Fiorentina 1 1 0 1 0 1 1 0

. Hellas Verona 1 1 0 1 0 1 1 0

. Pisa 1 1 0 1 0 1 1 0

. Udinese 1 1 0 1 0 1 1 0

13. Génova 1 1 0 1 0 0 0 0

. Lecce 1 1 0 1 0 0 0 0

15. Milan 0 1 0 0 1 1 2 -1

16. Bolonia 0 1 0 0 1 0 1 -1

17. Lazio 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Parma 0 1 0 0 1 0 2 -2

19. Torino 0 1 0 0 1 0 5 -5

20. Sassuolo 0 2 0 0 2 2 5 -3

