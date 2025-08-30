Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Serie A

Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Cremonese 3 Terracciano (37), Vázquez (39), De Luca (90+3 de penal)

Sassuolo 2 Pinamonti (63), Berardi (73 de penal)

Lecce 0

Milan 2 Loftus-Cheek (66), Pulisic (86)

- Sábado:

Bolonia 1 Orsolini (59)

Como 0

Parma 1 Cutrone (85)

Atalanta 1 Pasalic (79)

(18h45 GMT) Nápoles

Cagliari

Pisa

Roma

- Domingo:

(16h30 GMT) Génova

Juventus

Torino

Fiorentina

(18h45 GMT) Inter

Udinese

Lazio

Hellas Verona

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Cremonese 6 2 2 0 0 5 3 2

2. Inter 3 1 1 0 0 5 0 5

3. Juventus 3 1 1 0 0 2 0 2

4. Nápoles 3 1 1 0 0 2 0 2

5. Roma 3 1 1 0 0 1 0 1

6. Milan 3 2 1 0 1 3 2 1

7. Como 3 2 1 0 1 2 1 1

8. Bolonia 3 2 1 0 1 1 1 0

9. Atalanta 2 2 0 2 0 2 2 0

10. Cagliari 1 1 0 1 0 1 1 0

11. Fiorentina 1 1 0 1 0 1 1 0

12. Hellas Verona 1 1 0 1 0 1 1 0

13. Pisa 1 1 0 1 0 1 1 0

14. Udinese 1 1 0 1 0 1 1 0

15. Génova 1 1 0 1 0 0 0 0

16. Parma 1 2 0 1 1 1 3 -2

17. Lecce 1 2 0 1 1 0 2 -2

18. Lazio 0 1 0 0 1 0 2 -2

19. Torino 0 1 0 0 1 0 5 -5

20. Sassuolo 0 2 0 0 2 2 5 -3

