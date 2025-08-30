Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Serie A
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Cremonese 3 Terracciano (37), Vázquez (39), De Luca (90+3 de penal)
Sassuolo 2 Pinamonti (63), Berardi (73 de penal)
Lecce 0
Milan 2 Loftus-Cheek (66), Pulisic (86)
- Sábado:
Bolonia 1 Orsolini (59)
Como 0
Parma 1 Cutrone (85)
Atalanta 1 Pasalic (79)
(18h45 GMT) Nápoles
Cagliari
Pisa
Roma
- Domingo:
(16h30 GMT) Génova
Juventus
Torino
Fiorentina
(18h45 GMT) Inter
Udinese
Lazio
Hellas Verona
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Cremonese 6 2 2 0 0 5 3 2
2. Inter 3 1 1 0 0 5 0 5
3. Juventus 3 1 1 0 0 2 0 2
4. Nápoles 3 1 1 0 0 2 0 2
5. Roma 3 1 1 0 0 1 0 1
6. Milan 3 2 1 0 1 3 2 1
7. Como 3 2 1 0 1 2 1 1
8. Bolonia 3 2 1 0 1 1 1 0
9. Atalanta 2 2 0 2 0 2 2 0
10. Cagliari 1 1 0 1 0 1 1 0
11. Fiorentina 1 1 0 1 0 1 1 0
12. Hellas Verona 1 1 0 1 0 1 1 0
13. Pisa 1 1 0 1 0 1 1 0
14. Udinese 1 1 0 1 0 1 1 0
15. Génova 1 1 0 1 0 0 0 0
16. Parma 1 2 0 1 1 1 3 -2
17. Lecce 1 2 0 1 1 0 2 -2
18. Lazio 0 1 0 0 1 0 2 -2
19. Torino 0 1 0 0 1 0 5 -5
20. Sassuolo 0 2 0 0 2 2 5 -3
./bds/dr