Resultados y clasificación de la 2ª jornada de la Serie A
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
Resultados de los partidos de la 2ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Cremonese 3 Terracciano (37), Vázquez (39), De Luca (90+3 de penal)
Sassuolo 2 Pinamonti (63), Berardi (73 de penal)
Lecce 0
Milan 2 Loftus-Cheek (66), Pulisic (86)
- Sábado:
Bolonia 1 Orsolini (59)
Como 0
Parma 1 Cutrone (85)
Atalanta 1 Pasalic (79)
Nápoles 1 Anguissa (90+5)
Cagliari 0
Pisa 0
Roma 1 Soulé (55)
- Domingo:
Génova 0
Juventus 1 Vlahovic (73)
Torino 0
Fiorentina 0
(18h45 GMT) Inter
Udinese
Lazio
Hellas Verona
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Juventus 6 2 2 0 0 3 0 3
. Nápoles 6 2 2 0 0 3 0 3
3. Cremonese 6 2 2 0 0 5 3 2
4. Roma 6 2 2 0 0 2 0 2
5. Inter 3 1 1 0 0 5 0 5
6. Milan 3 2 1 0 1 3 2 1
7. Como 3 2 1 0 1 2 1 1
8. Bolonia 3 2 1 0 1 1 1 0
9. Atalanta 2 2 0 2 0 2 2 0
10. Fiorentina 2 2 0 2 0 1 1 0
11. Hellas Verona 1 1 0 1 0 1 1 0
. Udinese 1 1 0 1 0 1 1 0
13. Cagliari 1 2 0 1 1 1 2 -1
. Pisa 1 2 0 1 1 1 2 -1
15. Génova 1 2 0 1 1 0 1 -1
16. Parma 1 2 0 1 1 1 3 -2
17. Lecce 1 2 0 1 1 0 2 -2
18. Torino 1 2 0 1 1 0 5 -5
19. Lazio 0 1 0 0 1 0 2 -2
20. Sassuolo 0 2 0 0 2 2 5 -3
