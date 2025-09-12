Resultados y clasificación de la 3ª fecha de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Bayer Leverkusen 3 Zetterer (10 en contra), Schick (45+4 de penal), Grimaldo (90+8)
Eintracht Fráncfort 1 Uzun (52)
- Sábado:
(13h30 GMT) Maguncia
RB Leipzig
Wolfsburgo
Colonia
Unión Berlín
Hoffenheim
Heidenheim
Borussia Dortmund
Friburgo
Stuttgart
(16h30 GMT) Bayern Múnich
Hamburgo
- Domingo:
(13h30 GMT) St Pauli
Augsburgo
(15h30 GMT) B. Mönchengladbach
Werder Bremen
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 6 2 2 0 0 9 2 7
2. Colonia 6 2 2 0 0 5 1 4
3. Eintracht Fráncfort 6 3 2 0 1 8 5 3
4. Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 6 3 3
5. St Pauli 4 2 1 1 0 5 3 2
6. Wolfsburgo 4 2 1 1 0 4 2 2
7. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 7 6 1
8. Augsburgo 3 2 1 0 1 5 4 1
9. Stuttgart 3 2 1 0 1 2 2 0
10. Hoffenheim 3 2 1 0 1 3 4 -1
11. Unión Berlín 3 2 1 0 1 2 4 -2
12. RB Leipzig 3 2 1 0 1 2 6 -4
13. Maguncia 1 2 0 1 1 1 2 -1
14. B. Mönchengladbach 1 2 0 1 1 0 1 -1
15. Hamburgo 1 2 0 1 1 0 2 -2
16. Werder Bremen 1 2 0 1 1 4 7 -3
17. Heidenheim 0 2 0 0 2 1 5 -4
18. Friburgo 0 2 0 0 2 2 7 -5
./bds