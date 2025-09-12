Resultados y clasificación de la 3ª fecha de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Bayer Leverkusen 3 Zetterer (10 en contra), Schick (45+4 de penal), Grimaldo (90+8)

Eintracht Fráncfort 1 Uzun (52)

- Sábado:

(13h30 GMT) Maguncia

RB Leipzig

Wolfsburgo

Colonia

Unión Berlín

Hoffenheim

Heidenheim

Borussia Dortmund

Friburgo

Stuttgart

(16h30 GMT) Bayern Múnich

Hamburgo

- Domingo:

(13h30 GMT) St Pauli

Augsburgo

(15h30 GMT) B. Mönchengladbach

Werder Bremen

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 6 2 2 0 0 9 2 7

2. Colonia 6 2 2 0 0 5 1 4

3. Eintracht Fráncfort 6 3 2 0 1 8 5 3

4. Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 6 3 3

5. St Pauli 4 2 1 1 0 5 3 2

6. Wolfsburgo 4 2 1 1 0 4 2 2

7. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 7 6 1

8. Augsburgo 3 2 1 0 1 5 4 1

9. Stuttgart 3 2 1 0 1 2 2 0

10. Hoffenheim 3 2 1 0 1 3 4 -1

11. Unión Berlín 3 2 1 0 1 2 4 -2

12. RB Leipzig 3 2 1 0 1 2 6 -4

13. Maguncia 1 2 0 1 1 1 2 -1

14. B. Mönchengladbach 1 2 0 1 1 0 1 -1

15. Hamburgo 1 2 0 1 1 0 2 -2

16. Werder Bremen 1 2 0 1 1 4 7 -3

17. Heidenheim 0 2 0 0 2 1 5 -4

18. Friburgo 0 2 0 0 2 2 7 -5

