Resultados y clasificación de la 3ª fecha de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Bayer Leverkusen 3 Zetterer (10 en contra), Schick (45+4 de penal), Grimaldo (90+8)

Eintracht Fráncfort 1 Uzun (52)

- Sábado:

Maguncia 0

RB Leipzig 1 Bakayoko (40)

Wolfsburgo 3 Amoura (42), Majer (65), Arnold (90+9)

Colonia 3 Waldschmidt (5), Jóhannesson (90+1), Kaminski (90+14)

Unión Berlín 2 Ansah (49), Rothe (71)

Hoffenheim 4 Kramaric (45+1 de penal), Asllani (45+3, 51), Temperle (83 de penal)

Heidenheim 0

Borussia Dortmund 2 Guirassy (33), Beier (45+6)

Friburgo 3 Matanovic (81, 90+2 de penal), Scherhant (86)

Stuttgart 1 Demirovic (20)

(16h30 GMT) Bayern Múnich

Hamburgo

- Domingo:

(13h30 GMT) St Pauli

Augsburgo

(15h30 GMT) B. Mönchengladbach

Werder Bremen

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 8 3 5

2. Colonia 7 3 2 1 0 8 4 4

3. Bayern Múnich 6 2 2 0 0 9 2 7

4. Eintracht Fráncfort 6 3 2 0 1 8 5 3

5. Hoffenheim 6 3 2 0 1 7 6 1

6. RB Leipzig 6 3 2 0 1 3 6 -3

7. Wolfsburgo 5 3 1 2 0 7 5 2

8. St Pauli 4 2 1 1 0 5 3 2

9. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 7 6 1

10. Augsburgo 3 2 1 0 1 5 4 1

11. Stuttgart 3 3 1 0 2 3 5 -2

12. Friburgo 3 3 1 0 2 5 8 -3

13. Unión Berlín 3 3 1 0 2 4 8 -4

14. B. Mönchengladbach 1 2 0 1 1 0 1 -1

15. Maguncia 1 3 0 1 2 1 3 -2

16. Hamburgo 1 2 0 1 1 0 2 -2

17. Werder Bremen 1 2 0 1 1 4 7 -3

18. Heidenheim 0 3 0 0 3 1 7 -6

