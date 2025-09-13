Resultados y clasificación de la 3ª fecha de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y...
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Bayer Leverkusen 3 Zetterer (10 en contra), Schick (45+4 de penal), Grimaldo (90+8)
Eintracht Fráncfort 1 Uzun (52)
- Sábado:
Maguncia 0
RB Leipzig 1 Bakayoko (40)
Wolfsburgo 3 Amoura (42), Majer (65), Arnold (90+9)
Colonia 3 Waldschmidt (5), Jóhannesson (90+1), Kaminski (90+14)
Unión Berlín 2 Ansah (49), Rothe (71)
Hoffenheim 4 Kramaric (45+1 de penal), Asllani (45+3, 51), Temperle (83 de penal)
Heidenheim 0
Borussia Dortmund 2 Guirassy (33), Beier (45+6)
Friburgo 3 Matanovic (81, 90+2 de penal), Scherhant (86)
Stuttgart 1 Demirovic (20)
(16h30 GMT) Bayern Múnich
Hamburgo
- Domingo:
(13h30 GMT) St Pauli
Augsburgo
(15h30 GMT) B. Mönchengladbach
Werder Bremen
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 8 3 5
2. Colonia 7 3 2 1 0 8 4 4
3. Bayern Múnich 6 2 2 0 0 9 2 7
4. Eintracht Fráncfort 6 3 2 0 1 8 5 3
5. Hoffenheim 6 3 2 0 1 7 6 1
6. RB Leipzig 6 3 2 0 1 3 6 -3
7. Wolfsburgo 5 3 1 2 0 7 5 2
8. St Pauli 4 2 1 1 0 5 3 2
9. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 7 6 1
10. Augsburgo 3 2 1 0 1 5 4 1
11. Stuttgart 3 3 1 0 2 3 5 -2
12. Friburgo 3 3 1 0 2 5 8 -3
13. Unión Berlín 3 3 1 0 2 4 8 -4
14. B. Mönchengladbach 1 2 0 1 1 0 1 -1
15. Maguncia 1 3 0 1 2 1 3 -2
16. Hamburgo 1 2 0 1 1 0 2 -2
17. Werder Bremen 1 2 0 1 1 4 7 -3
18. Heidenheim 0 3 0 0 3 1 7 -6
