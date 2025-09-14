Resultados y clasificación de la 3ª fecha de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Bayer Leverkusen 3 Zetterer (10 en contra), Schick (45+4 de penal), Grimaldo (90+8)
Eintracht Fráncfort 1 Uzun (52)
- Sábado:
Maguncia 0
RB Leipzig 1 Bakayoko (40)
Wolfsburgo 3 Amoura (42), Majer (65), Arnold (90+9)
Colonia 3 Waldschmidt (5), Jóhannesson (90+1), Kaminski (90+14)
Unión Berlín 2 Ansah (49), Rothe (71)
Hoffenheim 4 Kramaric (45+1 de penal), Asllani (45+3, 51), Temperle (83 de penal)
Heidenheim 0
Borussia Dortmund 2 Guirassy (33), Beier (45+6)
Friburgo 3 Matanovic (81, 90+2 de penal), Scherhant (86)
Stuttgart 1 Demirovic (20)
Bayern Múnich 5 Gnabry (3), Pavlovic (9), Kane (26 de penal, 62), Luis Díaz (29)
Hamburgo 0
- Domingo:
St Pauli 2 Hountondji (45), Sinani (77)
Augsburgo 1 Rieder (16)
B. Mönchengladbach 0
Werder Bremen 4 Mbangula (15), Stage (26), Schmid (74 de penal), Njinmah (81)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 9 3 3 0 0 14 2 12
2. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 8 3 5
3. Colonia 7 3 2 1 0 8 4 4
4. St Pauli 7 3 2 1 0 7 4 3
5. Eintracht Fráncfort 6 3 2 0 1 8 5 3
6. Hoffenheim 6 3 2 0 1 7 6 1
7. RB Leipzig 6 3 2 0 1 3 6 -3
8. Wolfsburgo 5 3 1 2 0 7 5 2
9. Werder Bremen 4 3 1 1 1 8 7 1
10. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 7 6 1
11. Augsburgo 3 3 1 0 2 6 6 0
12. Stuttgart 3 3 1 0 2 3 5 -2
13. Friburgo 3 3 1 0 2 5 8 -3
14. Unión Berlín 3 3 1 0 2 4 8 -4
15. Maguncia 1 3 0 1 2 1 3 -2
16. B. Mönchengladbach 1 3 0 1 2 0 5 -5
17. Hamburgo 1 3 0 1 2 0 7 -7
18. Heidenheim 0 3 0 0 3 1 7 -6
./bds/iga
Otras noticias de Bundesliga
- 1
Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado
- 2
Con banderas inglesas, gorras MAGA y un mensaje de Elon Musk: Gran Bretaña presencia su mayor protesta ultraderechista
- 3
Según Financial Times, Milei atraviesa “la mayor crisis de su presidencia”
- 4
Lionel Messi erró un penal y Charlotte aprovechó: derrota de Inter Miami en la MLS