Resultados y clasificación de la 3ª fecha de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Bayer Leverkusen 3 Zetterer (10 en contra), Schick (45+4 de penal), Grimaldo (90+8)

Eintracht Fráncfort 1 Uzun (52)

- Sábado:

Maguncia 0

RB Leipzig 1 Bakayoko (40)

Wolfsburgo 3 Amoura (42), Majer (65), Arnold (90+9)

Colonia 3 Waldschmidt (5), Jóhannesson (90+1), Kaminski (90+14)

Unión Berlín 2 Ansah (49), Rothe (71)

Hoffenheim 4 Kramaric (45+1 de penal), Asllani (45+3, 51), Temperle (83 de penal)

Heidenheim 0

Borussia Dortmund 2 Guirassy (33), Beier (45+6)

Friburgo 3 Matanovic (81, 90+2 de penal), Scherhant (86)

Stuttgart 1 Demirovic (20)

Bayern Múnich 5 Gnabry (3), Pavlovic (9), Kane (26 de penal, 62), Luis Díaz (29)

Hamburgo 0

- Domingo:

St Pauli 2 Hountondji (45), Sinani (77)

Augsburgo 1 Rieder (16)

B. Mönchengladbach 0

Werder Bremen 4 Mbangula (15), Stage (26), Schmid (74 de penal), Njinmah (81)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 9 3 3 0 0 14 2 12

2. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 8 3 5

3. Colonia 7 3 2 1 0 8 4 4

4. St Pauli 7 3 2 1 0 7 4 3

5. Eintracht Fráncfort 6 3 2 0 1 8 5 3

6. Hoffenheim 6 3 2 0 1 7 6 1

7. RB Leipzig 6 3 2 0 1 3 6 -3

8. Wolfsburgo 5 3 1 2 0 7 5 2

9. Werder Bremen 4 3 1 1 1 8 7 1

10. Bayer Leverkusen 4 3 1 1 1 7 6 1

11. Augsburgo 3 3 1 0 2 6 6 0

12. Stuttgart 3 3 1 0 2 3 5 -2

13. Friburgo 3 3 1 0 2 5 8 -3

14. Unión Berlín 3 3 1 0 2 4 8 -4

15. Maguncia 1 3 0 1 2 1 3 -2

16. B. Mönchengladbach 1 3 0 1 2 0 5 -5

17. Hamburgo 1 3 0 1 2 0 7 -7

18. Heidenheim 0 3 0 0 3 1 7 -6

