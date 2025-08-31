Resultados y clasificación de la 3ª fecha de la Premier inglesa
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol inglés y...
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Chelsea 2 Joao Pedro (45+9), Enzo Fernández (56 de penal)
Fulham 0
Tottenham 0
AFC Bournemouth 1 Barbosa (5)
Sunderland 2 Le Fée (82 de penal), Isidor (90+6)
Brentford 1 Thiago (77)
Wolverhampton 2 Hwang (21), Gomes (79)
Everton 3 Beto (7), Ndiaye (33), Dewsbury-Hall (55)
Manchester United 3 Cullen (27 en contra), Mbeumo (57), Bruno Fernandes (90+7 de penal)
Burnley 2 Foster (55), Anthony (66)
Leeds 0
Newcastle 0
- Domingo:
Nottingham 0
West Ham 3 Bowen (84), Paquetá (88 de penal), Wilson (90+1)
Brighton 2 Milner (67 de penal), Gruda (89)
Manchester City 1 Haaland (34)
Liverpool 1 Szoboszlai (83)
Arsenal 0
Aston Villa 0
Crystal Palace 3 Mateta (21 de penal), Guéhi (68), Sarr (78)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Liverpool 9 3 3 0 0 8 4 4
2. Chelsea 7 3 2 1 0 7 1 6
3. Arsenal 6 3 2 0 1 6 1 5
4. Tottenham 6 3 2 0 1 5 1 4
5. Everton 6 3 2 0 1 5 3 2
. Sunderland 6 3 2 0 1 5 3 2
7. AFC Bournemouth 6 3 2 0 1 4 4 0
8. Crystal Palace 5 3 1 2 0 4 1 3
9. Manchester United 4 3 1 1 1 4 4 0
10. Nottingham 4 3 1 1 1 4 5 -1
11. Brighton 4 3 1 1 1 3 4 -1
12. Leeds 4 3 1 1 1 1 5 -4
13. Manchester City 3 3 1 0 2 5 4 1
14. Burnley 3 3 1 0 2 4 6 -2
15. Brentford 3 3 1 0 2 3 5 -2
16. West Ham 3 3 1 0 2 4 8 -4
17. Newcastle 2 3 0 2 1 2 3 -1
18. Fulham 2 3 0 2 1 2 4 -2
19. Aston Villa 1 3 0 1 2 0 4 -4
20. Wolverhampton 0 3 0 0 3 2 8 -6
