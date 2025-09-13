Resultados y clasificación de la 3ª fecha de la Serie A

```html

Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Cagliari 2 Mina (33), Felici (77)

Parma 0

Juventus 4 Kelly (14), Yildiz (38), Thuram-Ulien (82), Adžic (90+1)

Inter 3 Calhanoglu (30, 65), Thuram (76)

(18h45 GMT) Fiorentina

Nápoles

- Domingo:

(10h30 GMT) Roma

Torino

(13h00 GMT) Pisa

Udinese

Atalanta

Lecce

(16h00 GMT) Sassuolo

Lazio

(18h45 GMT) Milan

Bolonia

- Lunes:

(16h30 GMT) Hellas Verona

Cremonese

(18h45 GMT) Como

Génova

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Juventus 9 3 3 0 0 7 3 4

2. Nápoles 6 2 2 0 0 3 0 3

3. Cremonese 6 2 2 0 0 5 3 2

4. Roma 6 2 2 0 0 2 0 2

5. Udinese 4 2 1 1 0 3 2 1

6. Cagliari 4 3 1 1 1 3 2 1

7. Lazio 3 2 1 0 1 4 2 2

8. Milan 3 2 1 0 1 3 2 1

9. Como 3 2 1 0 1 2 1 1

10. Bolonia 3 2 1 0 1 1 1 0

11. Inter 3 3 1 0 2 9 6 3

12. Atalanta 2 2 0 2 0 2 2 0

13. Fiorentina 2 2 0 2 0 1 1 0

14. Pisa 1 2 0 1 1 1 2 -1

15. Génova 1 2 0 1 1 0 1 -1

16. Lecce 1 2 0 1 1 0 2 -2

17. Hellas Verona 1 2 0 1 1 1 5 -4

18. Torino 1 2 0 1 1 0 5 -5

19. Parma 1 3 0 1 2 1 5 -4

20. Sassuolo 0 2 0 0 2 2 5 -3

./bds

```