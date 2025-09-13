Resultados y clasificación de la 3ª fecha de la Serie A
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Cagliari 2 Mina (33), Felici (77)
Parma 0
Juventus 4 Kelly (14), Yildiz (38), Thuram-Ulien (82), Adžic (90+1)
Inter 3 Calhanoglu (30, 65), Thuram (76)
(18h45 GMT) Fiorentina
Nápoles
- Domingo:
(10h30 GMT) Roma
Torino
(13h00 GMT) Pisa
Udinese
Atalanta
Lecce
(16h00 GMT) Sassuolo
Lazio
(18h45 GMT) Milan
Bolonia
- Lunes:
(16h30 GMT) Hellas Verona
Cremonese
(18h45 GMT) Como
Génova
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Juventus 9 3 3 0 0 7 3 4
2. Nápoles 6 2 2 0 0 3 0 3
3. Cremonese 6 2 2 0 0 5 3 2
4. Roma 6 2 2 0 0 2 0 2
5. Udinese 4 2 1 1 0 3 2 1
6. Cagliari 4 3 1 1 1 3 2 1
7. Lazio 3 2 1 0 1 4 2 2
8. Milan 3 2 1 0 1 3 2 1
9. Como 3 2 1 0 1 2 1 1
10. Bolonia 3 2 1 0 1 1 1 0
11. Inter 3 3 1 0 2 9 6 3
12. Atalanta 2 2 0 2 0 2 2 0
13. Fiorentina 2 2 0 2 0 1 1 0
14. Pisa 1 2 0 1 1 1 2 -1
15. Génova 1 2 0 1 1 0 1 -1
16. Lecce 1 2 0 1 1 0 2 -2
17. Hellas Verona 1 2 0 1 1 1 5 -4
18. Torino 1 2 0 1 1 0 5 -5
19. Parma 1 3 0 1 2 1 5 -4
20. Sassuolo 0 2 0 0 2 2 5 -3
