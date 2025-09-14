Resultados y clasificación de la 3ª fecha de la Serie A

Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Cagliari 2 Mina (33), Felici (77)

Parma 0

Juventus 4 Kelly (14), Yildiz (38), Thuram-Ulien (82), Adžic (90+1)

Inter 3 Calhanoglu (30, 65), Thuram (76)

Fiorentina 1 Ranieri (79)

Nápoles 3 De Bruyne (6 de penal), Höjlund (14), Beukema (51)

- Domingo:

Roma 0

Torino 1 Simeone (59)

Pisa 0

Udinese 1 Bravo (14)

Atalanta 4 Scalvini (37), De Ketelaere (51, 73), Zalewski (70)

Lecce 1 N'Dri (82)

(16h00 GMT) Sassuolo

Lazio

(18h45 GMT) Milan

Bolonia

- Lunes:

(16h30 GMT) Hellas Verona

Cremonese

(18h45 GMT) Como

Génova

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 9 3 3 0 0 6 1 5

2. Juventus 9 3 3 0 0 7 3 4

3. Udinese 7 3 2 1 0 4 2 2

4. Cremonese 6 2 2 0 0 5 3 2

5. Roma 6 3 2 0 1 2 1 1

6. Atalanta 5 3 1 2 0 6 3 3

7. Cagliari 4 3 1 1 1 3 2 1

8. Torino 4 3 1 1 1 1 5 -4

9. Lazio 3 2 1 0 1 4 2 2

10. Milan 3 2 1 0 1 3 2 1

11. Como 3 2 1 0 1 2 1 1

12. Bolonia 3 2 1 0 1 1 1 0

13. Inter 3 3 1 0 2 9 6 3

14. Fiorentina 2 3 0 2 1 2 4 -2

15. Génova 1 2 0 1 1 0 1 -1

16. Hellas Verona 1 2 0 1 1 1 5 -4

17. Pisa 1 3 0 1 2 1 3 -2

18. Parma 1 3 0 1 2 1 5 -4

19. Lecce 1 3 0 1 2 1 6 -5

20. Sassuolo 0 2 0 0 2 2 5 -3

./bds