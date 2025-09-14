Resultados y clasificación de la 3ª fecha de la Serie A
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Cagliari 2 Mina (33), Felici (77)
Parma 0
Juventus 4 Kelly (14), Yildiz (38), Thuram-Ulien (82), Adžic (90+1)
Inter 3 Calhanoglu (30, 65), Thuram (76)
Fiorentina 1 Ranieri (79)
Nápoles 3 De Bruyne (6 de penal), Höjlund (14), Beukema (51)
- Domingo:
Roma 0
Torino 1 Simeone (59)
Pisa 0
Udinese 1 Bravo (14)
Atalanta 4 Scalvini (37), De Ketelaere (51, 73), Zalewski (70)
Lecce 1 N'Dri (82)
(16h00 GMT) Sassuolo
Lazio
(18h45 GMT) Milan
Bolonia
- Lunes:
(16h30 GMT) Hellas Verona
Cremonese
(18h45 GMT) Como
Génova
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Nápoles 9 3 3 0 0 6 1 5
2. Juventus 9 3 3 0 0 7 3 4
3. Udinese 7 3 2 1 0 4 2 2
4. Cremonese 6 2 2 0 0 5 3 2
5. Roma 6 3 2 0 1 2 1 1
6. Atalanta 5 3 1 2 0 6 3 3
7. Cagliari 4 3 1 1 1 3 2 1
8. Torino 4 3 1 1 1 1 5 -4
9. Lazio 3 2 1 0 1 4 2 2
10. Milan 3 2 1 0 1 3 2 1
11. Como 3 2 1 0 1 2 1 1
12. Bolonia 3 2 1 0 1 1 1 0
13. Inter 3 3 1 0 2 9 6 3
14. Fiorentina 2 3 0 2 1 2 4 -2
15. Génova 1 2 0 1 1 0 1 -1
16. Hellas Verona 1 2 0 1 1 1 5 -4
17. Pisa 1 3 0 1 2 1 3 -2
18. Parma 1 3 0 1 2 1 5 -4
19. Lecce 1 3 0 1 2 1 6 -5
20. Sassuolo 0 2 0 0 2 2 5 -3
