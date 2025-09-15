LA NACION

Resultados y clasificación de la 3ª fecha de la Serie A

Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la 3ª fecha de la Serie A
Resultados y clasificación de la 3ª fecha de la Serie A

Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Cagliari 2 Mina (33), Felici (77)

Parma 0

Juventus 4 Kelly (14), Yildiz (38), Thuram-Ulien (82), Adžic (90+1)

Inter 3 Calhanoglu (30, 65), Thuram (76)

Fiorentina 1 Ranieri (79)

Nápoles 3 De Bruyne (6 de penal), Höjlund (14), Beukema (51)

- Domingo:

Roma 0

Torino 1 Simeone (59)

Pisa 0

Udinese 1 Bravo (14)

Atalanta 4 Scalvini (37), De Ketelaere (51, 73), Zalewski (70)

Lecce 1 N'Dri (82)

Sassuolo 1 Fadera (70)

Lazio 0

Milan 1 Modric (61)

Bolonia 0

- Lunes:

Hellas Verona 0

Cremonese 0

Como 1 Paz (13)

Génova 1 Ekuban (90+2)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 9 3 3 0 0 6 1 5

2. Juventus 9 3 3 0 0 7 3 4

3. Cremonese 7 3 2 1 0 5 3 2

4. Udinese 7 3 2 1 0 4 2 2

5. Milan 6 3 2 0 1 4 2 2

6. Roma 6 3 2 0 1 2 1 1

7. Atalanta 5 3 1 2 0 6 3 3

8. Cagliari 4 3 1 1 1 3 2 1

. Como 4 3 1 1 1 3 2 1

10. Torino 4 3 1 1 1 1 5 -4

11. Inter 3 3 1 0 2 9 6 3

12. Lazio 3 3 1 0 2 4 3 1

13. Bolonia 3 3 1 0 2 1 2 -1

14. Sassuolo 3 3 1 0 2 3 5 -2

15. Génova 2 3 0 2 1 1 2 -1

16. Fiorentina 2 3 0 2 1 2 4 -2

17. Hellas Verona 2 3 0 2 1 1 5 -4

18. Pisa 1 3 0 1 2 1 3 -2

19. Parma 1 3 0 1 2 1 5 -4

20. Lecce 1 3 0 1 2 1 6 -5

./bds

LA NACION
Más leídas
  1. Milei abrió la billetera y les transfirió $12.500 millones a cuatro provincias de los fondos de ATN
    1

    Milei abrió la billetera y les transfirió $12.500 millones a cuatro provincias de los fondos de ATN

  2. Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery
    2

    Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery

  3. El Senado define si se suma a la ofensiva parlamentaria contra el Gobierno e insiste con la ley de ATN
    3

    El Senado define si se suma a la ofensiva parlamentaria contra el Gobierno e insiste con la ley de ATN

  4. Duplantis rompió el récord mundial de salto con garrocha por 14° vez y su carrera no tiene techo
    4

    Armand Duplantis rompió el récord mundial de salto con garrocha por 14° vez y ganó su tercer título mundial

Cargando banners ...