Resultados y clasificación de la 3ª jornada de la Europa League
Resultados de los partidos de la 3ª jornada de la Europa League y tabla de clasificación:
Sporting Braga (POR) 2 Navarro (22), Dorgeles (72)
Estrella Roja (SRB) 0
Brann (NOR) 3 Kornvig (40), Sorensen (55), Holm (79)
Rangers (SCO) 0
FCSB (ROM) 1 Birligea (54)
Bolonia (ITA) 2 Odgaard (9), Dallinga (12)
Fenerbahçe (TUR) 1 Akturkoglu (34 de penal)
Stuttgart (GER) 0
Go Ahead Eagles (NED) 2 Suray (42), Deijl (61)
Aston Villa (ENG) 1 Guessand (4)
Genk (BEL) 0
Betis (ESP) 0
Lyon (FRA) 2 Tolisso (3), Moreira (90)
Basilea (SUI) 0
Salzburgo (AUT) 2 Baidoo (13), Vertessen (72)
Ferencvaros (HUN) 3 Varga (50), Zachariassen (56), Yusuf (58)
Feyenoord (NED) 3 Read (45+2), Hadj Moussa (55), Larin (90)
Panathinaikos (GRE) 1 Swiderski (18)
Roma (ITA) 1 Dybala (54 de penal)
Viktoria Pilsen (CZE) 2 Adu (20), Souaré (22)
Celta de Vigo (ESP) 2 Aspas (2), Peprah Oppong (75 en contra)
Niza (FRA) 1 Cho (16)
Celtic (SCO) 2 Scales (61), Nygren (64)
Sturm Graz (AUT) 1 Horvat (15)
Friburgo (GER) 2 Suuki (20), Grifo (45)
Utrecht (NED) 0
Lille (FRA) 3 Andre (57), Igamane (68, 78)
PAOK (GRE) 4 Meite (18), Zivkovic (23, 74), Konstantelias (42)
Maccabi Tel Aviv (ISR) 0
Midtjylland (DEN) 3 Dju (43, 84), Billing (71)
Malmö (SWE) 1 Lewicki (45+1)
Dinamo Zagreb (CRO) 1 Varela (90+6)
Nottingham Forest (ENG) 2 Gibbs-White (19 de penal), Igor Jesus (77 de penal)
Oporto (POR) 0
Young Boys (SUI) 3 Ravelosen (45), Fassmacht (53), Bedía (63 de penal)
Ludogorets (BUL) 2 Stanic (26), Yordanov (90+2)
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Midtjylland 9 3 3 0 0 8 2
2. Sporting de Braga 9 3 3 0 0 5 0
3. Lyon 9 3 3 0 0 5 0
4. Dinamo Zagreb 7 3 2 1 0 7 3
5. Viktoria Pilsen 7 3 2 1 0 6 2
6. Friburgo 7 3 2 1 0 5 2
7. Ferencvaros 7 3 2 1 0 5 3
8. Brann Bergen 6 3 2 0 1 5 2
9. Celta 6 3 2 0 1 6 4
10. Aston Villa 6 3 2 0 1 4 2
11. Lille 6 3 2 0 1 6 5
12. Go Ahead Eagles 6 3 2 0 1 4 3
13. Young Boys 6 3 2 0 1 6 6
14. Fenerbahçe 6 3 2 0 1 4 4
15. Oporto 6 3 2 0 1 3 3
16. Betis 5 3 1 2 0 4 2
17. Nottingham 4 3 1 1 1 6 5
18. Bolonia 4 3 1 1 1 3 3
19. Genk 4 3 1 1 1 1 1
20. PAOK 4 3 1 1 1 5 6
21. Celtic de Glasgow 4 3 1 1 1 3 4
22. Panathinaikos 3 3 1 0 2 6 6
23. Roma 3 3 1 0 2 3 4
24. Basilea 3 3 1 0 2 3 4
25. Feyenoord 3 3 1 0 2 3 4
26. Ludogorets 3 3 1 0 2 4 6
27. Sturm Graz 3 3 1 0 2 3 5
28. FC Steaua 3 3 1 0 2 2 4
29. Stuttgart 3 3 1 0 2 2 4
30. Estrella Roja 1 3 0 1 2 2 5
31. Malmö FF 1 3 0 1 2 2 6
32. Maccabi Tel Aviv 1 3 0 1 2 1 6
33. Niza 0 3 0 0 3 3 6
34. Salzburgo 0 3 0 0 3 2 6
35. FC Utrecht 0 3 0 0 3 0 4
Glasgow Rangers 0 3 0 0 3 1 6
NOTA: los ocho primeros clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.
