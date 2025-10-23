Resultados y clasificación de la 3ª jornada de la Europa League

LA NACION

Liga de Europa de fútbol, segundo torneo continental
Resultados de los partidos de la 3ª jornada de la Europa League y tabla de clasificación:

Sporting Braga (POR) 2 Navarro (22), Dorgeles (72)

Estrella Roja (SRB) 0

Brann (NOR) 3 Kornvig (40), Sorensen (55), Holm (79)

Rangers (SCO) 0

FCSB (ROM) 1 Birligea (54)

Bolonia (ITA) 2 Odgaard (9), Dallinga (12)

Fenerbahçe (TUR) 1 Akturkoglu (34 de penal)

Stuttgart (GER) 0

Go Ahead Eagles (NED) 2 Suray (42), Deijl (61)

Aston Villa (ENG) 1 Guessand (4)

Genk (BEL) 0

Betis (ESP) 0

Lyon (FRA) 2 Tolisso (3), Moreira (90)

Basilea (SUI) 0

Salzburgo (AUT) 2 Baidoo (13), Vertessen (72)

Ferencvaros (HUN) 3 Varga (50), Zachariassen (56), Yusuf (58)

Feyenoord (NED) 3 Read (45+2), Hadj Moussa (55), Larin (90)

Panathinaikos (GRE) 1 Swiderski (18)

Roma (ITA) 1 Dybala (54 de penal)

Viktoria Pilsen (CZE) 2 Adu (20), Souaré (22)

Celta de Vigo (ESP) 2 Aspas (2), Peprah Oppong (75 en contra)

Niza (FRA) 1 Cho (16)

Celtic (SCO) 2 Scales (61), Nygren (64)

Sturm Graz (AUT) 1 Horvat (15)

Friburgo (GER) 2 Suuki (20), Grifo (45)

Utrecht (NED) 0

Lille (FRA) 3 Andre (57), Igamane (68, 78)

PAOK (GRE) 4 Meite (18), Zivkovic (23, 74), Konstantelias (42)

Maccabi Tel Aviv (ISR) 0

Midtjylland (DEN) 3 Dju (43, 84), Billing (71)

Malmö (SWE) 1 Lewicki (45+1)

Dinamo Zagreb (CRO) 1 Varela (90+6)

Nottingham Forest (ENG) 2 Gibbs-White (19 de penal), Igor Jesus (77 de penal)

Oporto (POR) 0

Young Boys (SUI) 3 Ravelosen (45), Fassmacht (53), Bedía (63 de penal)

Ludogorets (BUL) 2 Stanic (26), Yordanov (90+2)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Midtjylland 9 3 3 0 0 8 2

2. Sporting de Braga 9 3 3 0 0 5 0

3. Lyon 9 3 3 0 0 5 0

4. Dinamo Zagreb 7 3 2 1 0 7 3

5. Viktoria Pilsen 7 3 2 1 0 6 2

6. Friburgo 7 3 2 1 0 5 2

7. Ferencvaros 7 3 2 1 0 5 3

8. Brann Bergen 6 3 2 0 1 5 2

9. Celta 6 3 2 0 1 6 4

10. Aston Villa 6 3 2 0 1 4 2

11. Lille 6 3 2 0 1 6 5

12. Go Ahead Eagles 6 3 2 0 1 4 3

13. Young Boys 6 3 2 0 1 6 6

14. Fenerbahçe 6 3 2 0 1 4 4

15. Oporto 6 3 2 0 1 3 3

16. Betis 5 3 1 2 0 4 2

17. Nottingham 4 3 1 1 1 6 5

18. Bolonia 4 3 1 1 1 3 3

19. Genk 4 3 1 1 1 1 1

20. PAOK 4 3 1 1 1 5 6

21. Celtic de Glasgow 4 3 1 1 1 3 4

22. Panathinaikos 3 3 1 0 2 6 6

23. Roma 3 3 1 0 2 3 4

24. Basilea 3 3 1 0 2 3 4

25. Feyenoord 3 3 1 0 2 3 4

26. Ludogorets 3 3 1 0 2 4 6

27. Sturm Graz 3 3 1 0 2 3 5

28. FC Steaua 3 3 1 0 2 2 4

29. Stuttgart 3 3 1 0 2 2 4

30. Estrella Roja 1 3 0 1 2 2 5

31. Malmö FF 1 3 0 1 2 2 6

32. Maccabi Tel Aviv 1 3 0 1 2 1 6

33. Niza 0 3 0 0 3 3 6

34. Salzburgo 0 3 0 0 3 2 6

35. FC Utrecht 0 3 0 0 3 0 4

Glasgow Rangers 0 3 0 0 3 1 6

NOTA: los ocho primeros clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.

bds/dr

