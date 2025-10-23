Resultados y clasificación de la 3ª jornada de la Liga de Campeones
Resultados de la 3ª jornada del grupo único de la Liga de Campeones europea, que se disputó el marte
Resultados de la 3ª jornada del grupo único de la Liga de Campeones europea, que se disputó el martes y el miércoles, y tabla de clasificación:
- Miércoles:
Galatasaray (TUR) 3 Osimhen (3, 33), Akgun (60)
Boro/Glimt (NOR) 1 Helmersen (76)
Athletic (ESP) 3 Guruzeta (40, 88), Navarro (70)
Qarabag (AZE) 1 Andrade (1)
- Jueves:
Chelsea (ENG) 5 Guiu (18), Caicedo (27), Enzo Fernández (45 de penal), Estevao (45+6 de penal), George (48)
Ajax (NED) 1 Weghorst (33 de penal)
Atalanta (ITA) 0
Slavia Praga (CZE) 0
Eintracht Fráncfort (GER) 1 Kristensen (26)
Liverpool (ENG) 5 Ekitiké (35), Van Dijk (39), Konaté (44), Gakpo (66), Szoboszlai (70)
Sporting Lisboa (POR) 2 Catamo (69), Alisson Santos (86)
Marsella (FRA) 1 Paixao (14)
Mónaco (FRA) 0
Tottenham (ENG) 0
Real Madrid (ESP) 1 Bellingham (57)
Juventus (ITA) 0
Bayern de Múnich (GER) 4 Karl (5), Kane (14), Luis Díaz (34), Jackson (79)
Brujas (BEL) 0
- Jugados el martes:
Kairat Almaty (KAZ) 0
Pafos FC (CYP) 0
Bayer Leverkusen (GER) 2 Aleix García (38 de penal, 54)
París SG (FRA) 7 Pacho (7), Doué (41, 45+3), Kvaratskhelia (44), Mendes (50), Dembelé (66), Vitinha (90)
FC Copenhague (DEN) 2 Waldemar (33 en contra), (90)
Borussia Dortmund (GER) 4 Nmecha (20, 76), Bensebaini (61 de penal), Silva (87)
Villarreal (ESP) 0
Manchester City (ENG) 2 Haaland (17), Bernardo Silva (40)
PSV Eindhoven (NED) 6 Buongiorno (35 en contra), Saibari (38), Man (54, 80), Pepi (86), Driouech (89)
Nápoles (ITA) 2 McTominay (31, 85)
Union St-Gilloise (BEL) 0
Inter (ITA) 4 Dumfries (41), Lautaro Martínez (45+1), Calhanoglu (53 de penal), Esposito (76)
Arsenal (ENG) 4 Gabriel (57), Martinelli (64), Gyökeres (67, 70)
Atlético de Madrid (ESP) 0
Newcastle (ENG) 3 Gordon (32), Barnes (70, 83)
Benfica (POR) 0
Barcelona (ESP) 6 Fermín (7, 38, 76), Yamal (68 de penal), Rashford (74, 79)
Olympiacos (GRE) 1 Kaabi (53 de penal)
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. París SG 9 3 3 0 0 13 3
2. Bayern Múnich 9 3 3 0 0 12 2
3. Inter 9 3 3 0 0 9 0
4. Arsenal 9 3 3 0 0 8 0
5. Real Madrid 9 3 3 0 0 8 1
6. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 12 7
7. Manchester City 7 3 2 1 0 6 2
8. Newcastle 6 3 2 0 1 8 2
9. Barcelona 6 3 2 0 1 9 4
10. Liverpool 6 3 2 0 1 8 4
11. Chelsea 6 3 2 0 1 7 4
12. Sporting de Lisboa 6 3 2 0 1 7 4
13. Qarabag 6 3 2 0 1 6 5
14. Galatasaray 6 3 2 0 1 5 6
15. Tottenham 5 3 1 2 0 3 2
16. PSV Eindhoven 4 3 1 1 1 8 6
17. Atalanta 4 3 1 1 1 2 5
18. Marsella 3 3 1 0 2 6 4
19. Atlético de Madrid 3 3 1 0 2 7 8
20. FC Brujas 3 3 1 0 2 5 7
21. Athletic 3 3 1 0 2 4 7
22. Eintracht Fráncfort 3 3 1 0 2 7 11
23. Nápoles 3 3 1 0 2 4 9
Union St-Gilloise 3 3 1 0 2 3 9
25. Juventus 2 3 0 2 1 6 7
26. Bodo/Glimt 2 3 0 2 1 5 7
27. Mónaco 2 3 0 2 1 3 6
28. Slavia Praga 2 3 0 2 1 2 5
29. Pafos FC 2 3 0 2 1 1 5
30. Bayer Leverkusen 2 3 0 2 1 5 10
31. Villarreal 1 3 0 1 2 2 5
32. FC Copenhague 1 3 0 1 2 4 8
33. Olympiacos 1 3 0 1 2 1 8
34. Kairat Almaty 1 3 0 1 2 1 9
35. Benfica 0 3 0 0 3 2 7
36. Ajax 0 3 0 0 3 1 11
NOTA: los ocho primeros se clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.
