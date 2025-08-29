Resultados y clasificación de la 3ª jornada de La Liga
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Elche 2 Mir (46), Mendoza (51)
Levante 0
En juego:
Valencia
Getafe
- Sábado:
(15h00 GMT) Alavés
Atlético de Madrid
(17h00 GMT) Oviedo
Real Sociedad
(17h30 GMT) Girona
Sevilla
(19h30 GMT) Real Madrid
Mallorca
- Domingo:
(15h00 GMT) Celta
Villarreal
(17h00 GMT) Betis
Athletic
(17h30 GMT) Espanyol
Osasuna
(19h30 GMT) Rayo
Barcelona
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Villarreal 6 2 2 0 0 7 0 7
2. Barcelona 6 2 2 0 0 6 2 4
3. Real Madrid 6 2 2 0 0 4 0 4
4. Getafe 6 2 2 0 0 4 1 3
5. Athletic 6 2 2 0 0 4 2 2
6. Elche 5 3 1 2 0 4 2 2
7. Betis 5 3 1 2 0 3 2 1
8. Espanyol 4 2 1 1 0 4 3 1
9. Rayo 3 2 1 0 1 3 2 1
10. Alavés 3 2 1 0 1 2 2 0
11. Osasuna 3 2 1 0 1 1 1 0
12. Real Sociedad 2 2 0 2 0 3 3 0
13. Celta 2 3 0 2 1 2 4 -2
14. Atlético de Madrid 1 2 0 1 1 2 3 -1
15. Valencia 1 2 0 1 1 1 2 -1
16. Mallorca 1 2 0 1 1 1 4 -3
17. Sevilla 0 2 0 0 2 3 5 -2
18. Levante 0 3 0 0 3 3 7 -4
19. Real Oviedo 0 2 0 0 2 0 5 -5
20. Girona 0 2 0 0 2 1 8 -7
