LA NACION

Resultados y clasificación de la 3ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de España y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la 3ª jornada de La Liga
Resultados y clasificación de la 3ª jornada de La LigaPIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Elche 2 Mir (46), Mendoza (51)

Levante 0

En juego:

Valencia

Getafe

- Sábado:

(15h00 GMT) Alavés

Atlético de Madrid

(17h00 GMT) Oviedo

Real Sociedad

(17h30 GMT) Girona

Sevilla

(19h30 GMT) Real Madrid

Mallorca

- Domingo:

(15h00 GMT) Celta

Villarreal

(17h00 GMT) Betis

Athletic

(17h30 GMT) Espanyol

Osasuna

(19h30 GMT) Rayo

Barcelona

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Villarreal 6 2 2 0 0 7 0 7

2. Barcelona 6 2 2 0 0 6 2 4

3. Real Madrid 6 2 2 0 0 4 0 4

4. Getafe 6 2 2 0 0 4 1 3

5. Athletic 6 2 2 0 0 4 2 2

6. Elche 5 3 1 2 0 4 2 2

7. Betis 5 3 1 2 0 3 2 1

8. Espanyol 4 2 1 1 0 4 3 1

9. Rayo 3 2 1 0 1 3 2 1

10. Alavés 3 2 1 0 1 2 2 0

11. Osasuna 3 2 1 0 1 1 1 0

12. Real Sociedad 2 2 0 2 0 3 3 0

13. Celta 2 3 0 2 1 2 4 -2

14. Atlético de Madrid 1 2 0 1 1 2 3 -1

15. Valencia 1 2 0 1 1 1 2 -1

16. Mallorca 1 2 0 1 1 1 4 -3

17. Sevilla 0 2 0 0 2 3 5 -2

18. Levante 0 3 0 0 3 3 7 -4

19. Real Oviedo 0 2 0 0 2 0 5 -5

20. Girona 0 2 0 0 2 1 8 -7

./bds/dr

LA NACION
Más leídas
  1. Oreiro: sus días en el penal de Ezeiza, el amor con Mollo y la crianza de su hijo
    1

    Natalia Oreiro: de su experiencia filmando en el penal de Ezeiza al gran secreto de su amor con Ricardo Mollo

  2. Malena Galmarini volvió a arremeter contra Scioli y contó explosivas anécdotas de cuando era gobernador
    2

    Malena Galmarini volvió a arremeter contra Scioli y contó anécdotas de cuando era gobernador

  3. De la pasión de George Clooney y su esposa a los mejores looks del Festival de Venecia
    3

    En fotos: de la pasión de George Clooney y su esposa a los mejores looks del Festival de Venecia

  4. Cambio del tiempo en la ciudad de Buenos Aires: ¿se retrasa la tormenta de Santa Rosa?
    4

    Cambio del tiempo en la ciudad de Buenos Aires: ¿se retrasa la tormenta de Santa Rosa?

Cargando banners ...