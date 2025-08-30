LA NACION

Resultados y clasificación de la 3ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de España y...

Resultados y clasificación de la 3ª jornada de La Liga
Resultados y clasificación de la 3ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Elche 2 Mir (46), Mendoza (51)

Levante 0

Valencia 3 Diakhaby (30), Arnaut Danjuma (54), Duro (90+7)

Getafe 0

- Sábado:

Alavés 1 Vicente (14 de penal)

Atlético de Madrid 1 Giuliano Simeone (7)

En juego:

Oviedo

Real Sociedad

(17h30 GMT) Girona

Sevilla

(19h30 GMT) Real Madrid

Mallorca

- Domingo:

(15h00 GMT) Celta

Villarreal

(17h00 GMT) Betis

Athletic

(17h30 GMT) Espanyol

Osasuna

(19h30 GMT) Rayo

Barcelona

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Villarreal 6 2 2 0 0 7 0 7

2. Barcelona 6 2 2 0 0 6 2 4

3. Real Madrid 6 2 2 0 0 4 0 4

4. Athletic 6 2 2 0 0 4 2 2

5. Getafe 6 3 2 0 1 4 4 0

6. Elche 5 3 1 2 0 4 2 2

7. Betis 5 3 1 2 0 3 2 1

8. Valencia 4 3 1 1 1 4 2 2

9. Espanyol 4 2 1 1 0 4 3 1

10. Alavés 4 3 1 1 1 3 3 0

11. Rayo 3 2 1 0 1 3 2 1

12. Osasuna 3 2 1 0 1 1 1 0

13. Real Sociedad 2 2 0 2 0 3 3 0

14. Atlético de Madrid 2 3 0 2 1 3 4 -1

15. Celta 2 3 0 2 1 2 4 -2

16. Mallorca 1 2 0 1 1 1 4 -3

17. Sevilla 0 2 0 0 2 3 5 -2

18. Levante 0 3 0 0 3 3 7 -4

19. Real Oviedo 0 2 0 0 2 0 5 -5

20. Girona 0 2 0 0 2 1 8 -7

