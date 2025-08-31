Resultados y clasificación de la 3ª jornada de La Liga
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de España y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Elche 2 Mir (46), Mendoza (51)
Levante 0
Valencia 3 Diakhaby (30), Arnaut Danjuma (54), Duro (90+7)
Getafe 0
- Sábado:
Alavés 1 Vicente (14 de penal)
Atlético de Madrid 1 Giuliano Simeone (7)
Real Oviedo 1 Dendoncker (40)
Real Sociedad 0
Girona 0
Sevilla 2 González (30), Romero (55)
Real Madrid 2 Güler (37), Vinícius Júnior (38)
Mallorca 1 Muriqi (18)
- Domingo:
Celta 1 Borja Iglesias (90+4)
Villarreal 1 Pépé (53)
(17h00 GMT) Betis
Athletic
(17h30 GMT) Espanyol
Osasuna
(19h30 GMT) Rayo
Barcelona
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 9 3 3 0 0 6 1 5
2. Villarreal 7 3 2 1 0 8 1 7
3. Barcelona 6 2 2 0 0 6 2 4
4. Athletic 6 2 2 0 0 4 2 2
5. Getafe 6 3 2 0 1 4 4 0
6. Elche 5 3 1 2 0 4 2 2
7. Betis 5 3 1 2 0 3 2 1
8. Valencia 4 3 1 1 1 4 2 2
9. Espanyol 4 2 1 1 0 4 3 1
10. Alavés 4 3 1 1 1 3 3 0
11. Rayo 3 2 1 0 1 3 2 1
12. Sevilla 3 3 1 0 2 5 5 0
13. Osasuna 3 2 1 0 1 1 1 0
14. Celta 3 4 0 3 1 3 5 -2
15. Real Oviedo 3 3 1 0 2 1 5 -4
16. Atlético de Madrid 2 3 0 2 1 3 4 -1
17. Real Sociedad 2 3 0 2 1 3 4 -1
18. Mallorca 1 3 0 1 2 2 6 -4
19. Levante 0 3 0 0 3 3 7 -4
20. Girona 0 3 0 0 3 1 10 -9
./bds