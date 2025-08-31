LA NACION

Resultados y clasificación de la 3ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de España y...

Manu Fernandez - AP

Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Elche 2 Mir (46), Mendoza (51)

Levante 0

Valencia 3 Diakhaby (30), Arnaut Danjuma (54), Duro (90+7)

Getafe 0

- Sábado:

Alavés 1 Vicente (14 de penal)

Atlético de Madrid 1 Giuliano Simeone (7)

Real Oviedo 1 Dendoncker (40)

Real Sociedad 0

Girona 0

Sevilla 2 González (30), Romero (55)

Real Madrid 2 Güler (37), Vinícius Júnior (38)

Mallorca 1 Muriqi (18)

- Domingo:

Celta 1 Borja Iglesias (90+4)

Villarreal 1 Pépé (53)

(17h00 GMT) Betis

Athletic

(17h30 GMT) Espanyol

Osasuna

(19h30 GMT) Rayo

Barcelona

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 9 3 3 0 0 6 1 5

2. Villarreal 7 3 2 1 0 8 1 7

3. Barcelona 6 2 2 0 0 6 2 4

4. Athletic 6 2 2 0 0 4 2 2

5. Getafe 6 3 2 0 1 4 4 0

6. Elche 5 3 1 2 0 4 2 2

7. Betis 5 3 1 2 0 3 2 1

8. Valencia 4 3 1 1 1 4 2 2

9. Espanyol 4 2 1 1 0 4 3 1

10. Alavés 4 3 1 1 1 3 3 0

11. Rayo 3 2 1 0 1 3 2 1

12. Sevilla 3 3 1 0 2 5 5 0

13. Osasuna 3 2 1 0 1 1 1 0

14. Celta 3 4 0 3 1 3 5 -2

15. Real Oviedo 3 3 1 0 2 1 5 -4

16. Atlético de Madrid 2 3 0 2 1 3 4 -1

17. Real Sociedad 2 3 0 2 1 3 4 -1

18. Mallorca 1 3 0 1 2 2 6 -4

19. Levante 0 3 0 0 3 3 7 -4

20. Girona 0 3 0 0 3 1 10 -9

Cargando banners ...