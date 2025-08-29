Resultados y clasificación de la 3ª jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Lens 3 Thauvin (60 de penal), Guilavogui (78), Thomasson (90+2)

Brest 1 Baldé (24)

- Sábado:

(15h00 GMT) Lorient

Lille

(17h00 GMT) Nantes

Auxerre

(19h05 GMT) Toulouse

París Saint-Germain

- Domingo:

(13h00 GMT) Angers

Rennes

(15h15 GMT) París FC

Metz

Le Havre

Niza

Mónaco

Estrasburgo

(18h45 GMT) Lyon

Marsella

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Lyon 6 2 2 0 0 4 0 4

2. Toulouse 6 2 2 0 0 3 0 3

3. Lens 6 3 2 0 1 5 3 2

4. París SG 6 2 2 0 0 2 0 2

5. Estrasburgo 6 2 2 0 0 2 0 2

6. Lille 4 2 1 1 0 4 3 1

7. Lorient 3 2 1 0 1 4 1 3

8. Marsella 3 2 1 0 1 5 3 2

9. Mónaco 3 2 1 0 1 3 2 1

10. Niza 3 2 1 0 1 3 2 1

11. Angers 3 2 1 0 1 1 1 0

12. Auxerre 3 2 1 0 1 2 3 -1

13. Rennes 3 2 1 0 1 1 4 -3

14. Brest 1 3 0 1 2 4 8 -4

15. Nantes 0 2 0 0 2 0 2 -2

16. Le Havre 0 2 0 0 2 2 5 -3

17. París FC 0 2 0 0 2 2 6 -4

18. Metz 0 2 0 0 2 0 4 -4

./bds/dr