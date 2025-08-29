Resultados y clasificación de la 3ª jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés.
- Viernes:
Lens 3 Thauvin (60 de penal), Guilavogui (78), Thomasson (90+2)
Brest 1 Baldé (24)
- Sábado:
(15h00 GMT) Lorient
Lille
(17h00 GMT) Nantes
Auxerre
(19h05 GMT) Toulouse
París Saint-Germain
- Domingo:
(13h00 GMT) Angers
Rennes
(15h15 GMT) París FC
Metz
Le Havre
Niza
Mónaco
Estrasburgo
(18h45 GMT) Lyon
Marsella
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Lyon 6 2 2 0 0 4 0 4
2. Toulouse 6 2 2 0 0 3 0 3
3. Lens 6 3 2 0 1 5 3 2
4. París SG 6 2 2 0 0 2 0 2
5. Estrasburgo 6 2 2 0 0 2 0 2
6. Lille 4 2 1 1 0 4 3 1
7. Lorient 3 2 1 0 1 4 1 3
8. Marsella 3 2 1 0 1 5 3 2
9. Mónaco 3 2 1 0 1 3 2 1
10. Niza 3 2 1 0 1 3 2 1
11. Angers 3 2 1 0 1 1 1 0
12. Auxerre 3 2 1 0 1 2 3 -1
13. Rennes 3 2 1 0 1 1 4 -3
14. Brest 1 3 0 1 2 4 8 -4
15. Nantes 0 2 0 0 2 0 2 -2
16. Le Havre 0 2 0 0 2 2 5 -3
17. París FC 0 2 0 0 2 2 6 -4
18. Metz 0 2 0 0 2 0 4 -4
