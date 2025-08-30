Resultados y clasificación de la 3ª jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Lens 3 Thauvin (60 de penal), Guilavogui (78), Thomasson (90+2)

Brest 1 Baldé (24)

- Sábado:

Lorient 1 Aiyegun (64)

Lille 7 Perraud (46), Fernández-Pardo (53, 77), Igamane (80, 90+3), Haraldsson (87), Sahraoui (90+5)

En juego:

Nantes

Auxerre

(19h05 GMT) Toulouse

París Saint-Germain

- Domingo:

(13h00 GMT) Angers

Rennes

(15h15 GMT) París FC

Metz

Le Havre

Niza

Mónaco

Estrasburgo

(18h45 GMT) Lyon

Marsella

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Lille 7 3 2 1 0 11 4 7

2. Lyon 6 2 2 0 0 4 0 4

3. Toulouse 6 2 2 0 0 3 0 3

4. Lens 6 3 2 0 1 5 3 2

5. París Saint-Germain 6 2 2 0 0 2 0 2

6. Estrasburgo 6 2 2 0 0 2 0 2

7. Marsella 3 2 1 0 1 5 3 2

8. Mónaco 3 2 1 0 1 3 2 1

9. Niza 3 2 1 0 1 3 2 1

10. Angers 3 2 1 0 1 1 1 0

11. Auxerre 3 2 1 0 1 2 3 -1

12. Lorient 3 3 1 0 2 5 8 -3

13. Rennes 3 2 1 0 1 1 4 -3

14. Brest 1 3 0 1 2 4 8 -4

15. Nantes 0 2 0 0 2 0 2 -2

16. Le Havre 0 2 0 0 2 2 5 -3

17. París FC 0 2 0 0 2 2 6 -4

18. Metz 0 2 0 0 2 0 4 -4

