Resultados y clasificación de la 3ª jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Lens 3 Thauvin (60 de penal), Guilavogui (78), Thomasson (90+2)

Brest 1 Baldé (24)

- Sábado:

Lorient 1 Aiyegun (64)

Lille 7 Perraud (46), Fernández-Pardo (53, 77), Igamane (80, 90+3), Haraldsson (87), Sahraoui (90+5)

Nantes 1 Mohamed (8)

Auxerre 0

Toulouse 3 Cresswell (37), Gboho (89), Vossah (90+1)

París Saint-Germain 6 Joao Neves (7, 14, 78), Barcola (9), Dembelé (31 de penal, 51 de penal)

- Domingo:

Angers 1 Peter (51)

Rennes 1 Lepaul (21)

(15h15 GMT) París FC

Metz

Le Havre

Niza

Mónaco

Estrasburgo

(18h45 GMT) Lyon

Marsella

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 9 3 3 0 0 8 3 5

2. Lille 7 3 2 1 0 11 4 7

3. Lyon 6 2 2 0 0 4 0 4

4. Lens 6 3 2 0 1 5 3 2

5. Estrasburgo 6 2 2 0 0 2 0 2

6. Toulouse 6 3 2 0 1 6 6 0

7. Angers 4 3 1 1 1 2 2 0

8. Rennes 4 3 1 1 1 2 5 -3

9. Marsella 3 2 1 0 1 5 3 2

10. Mónaco 3 2 1 0 1 3 2 1

11. Niza 3 2 1 0 1 3 2 1

12. Nantes 3 3 1 0 2 1 2 -1

13. Auxerre 3 3 1 0 2 2 4 -2

14. Lorient 3 3 1 0 2 5 8 -3

15. Brest 1 3 0 1 2 4 8 -4

16. Le Havre 0 2 0 0 2 2 5 -3

17. París FC 0 2 0 0 2 2 6 -4

18. Metz 0 2 0 0 2 0 4 -4

