Resultados y clasificación de la 3ª jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés.
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Lens 3 Thauvin (60 de penal), Guilavogui (78), Thomasson (90+2)
Brest 1 Baldé (24)
- Sábado:
Lorient 1 Aiyegun (64)
Lille 7 Perraud (46), Fernández-Pardo (53, 77), Igamane (80, 90+3), Haraldsson (87), Sahraoui (90+5)
Nantes 1 Mohamed (8)
Auxerre 0
Toulouse 3 Cresswell (37), Gboho (89), Vossah (90+1)
París Saint-Germain 6 Joao Neves (7, 14, 78), Barcola (9), Dembelé (31 de penal, 51 de penal)
- Domingo:
Angers 1 Peter (51)
Rennes 1 Lepaul (21)
(15h15 GMT) París FC
Metz
Le Havre
Niza
Mónaco
Estrasburgo
(18h45 GMT) Lyon
Marsella
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 9 3 3 0 0 8 3 5
2. Lille 7 3 2 1 0 11 4 7
3. Lyon 6 2 2 0 0 4 0 4
4. Lens 6 3 2 0 1 5 3 2
5. Estrasburgo 6 2 2 0 0 2 0 2
6. Toulouse 6 3 2 0 1 6 6 0
7. Angers 4 3 1 1 1 2 2 0
8. Rennes 4 3 1 1 1 2 5 -3
9. Marsella 3 2 1 0 1 5 3 2
10. Mónaco 3 2 1 0 1 3 2 1
11. Niza 3 2 1 0 1 3 2 1
12. Nantes 3 3 1 0 2 1 2 -1
13. Auxerre 3 3 1 0 2 2 4 -2
14. Lorient 3 3 1 0 2 5 8 -3
15. Brest 1 3 0 1 2 4 8 -4
16. Le Havre 0 2 0 0 2 2 5 -3
17. París FC 0 2 0 0 2 2 6 -4
18. Metz 0 2 0 0 2 0 4 -4
./bds/dr