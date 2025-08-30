Resultados y clasificación de la 3ª jornada de la Premier League
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol inglés y...
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Chelsea 2 Joao Pedro (45+9), Enzo Fernández (56 de penal)
Fulham 0
Tottenham 0
Bournemouth 1 Evanilson (5)
Sunderland 2 Le Fée (82 de penal), Isidor (90+6)
Brentford 1 Thiago (77)
Wolverhampton 2 Hwang (21), Gomes (79)
Everton 3 Beto (7), Ndiaye (33), Dewsbury-Hall (55)
Manchester United 3 Cullen (27 en contra), Mbeumo (57), Bruno Fernandes (90+7 de penal)
Burnley 2 Foster (55), Anthony (66)
(16h30 GMT) Leeds
Newcastle
- Domingo:
(13h00 GMT) Nottingham
West Ham
Brighton
Manchester City
(15h30 GMT) Liverpool
Arsenal
(18h00 GMT) Aston Villa
Crystal Palace
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Chelsea 7 3 2 1 0 7 1 6
2. Arsenal 6 2 2 0 0 6 0 6
3. Tottenham 6 3 2 0 1 5 1 4
4. Liverpool 6 2 2 0 0 7 4 3
5. Everton 6 3 2 0 1 5 3 2
. Sunderland 6 3 2 0 1 5 3 2
7. Bournemouth 6 3 2 0 1 4 4 0
8. Nottingham 4 2 1 1 0 4 2 2
9. Manchester United 4 3 1 1 1 4 4 0
10. Manchester City 3 2 1 0 1 4 2 2
11. Burnley 3 3 1 0 2 4 6 -2
12. Brentford 3 3 1 0 2 3 5 -2
13. Leeds 3 2 1 0 1 1 5 -4
14. Crystal Palace 2 2 0 2 0 1 1 0
15. Fulham 2 3 0 2 1 2 4 -2
16. Newcastle 1 2 0 1 1 2 3 -1
17. Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1
18. Brighton 1 2 0 1 1 1 3 -2
19. Wolverhampton 0 3 0 0 3 2 8 -6
20. West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7
