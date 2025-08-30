LA NACION

Resultados y clasificación de la 3ª jornada de la Premier League

Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol inglés y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la 3ª jornada de la Premier League
Resultados y clasificación de la 3ª jornada de la Premier LeagueOLI SCARFF - AFP

```html

Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Chelsea 2 Joao Pedro (45+9), Enzo Fernández (56 de penal)

Fulham 0

Tottenham 0

Bournemouth 1 Evanilson (5)

Sunderland 2 Le Fée (82 de penal), Isidor (90+6)

Brentford 1 Thiago (77)

Wolverhampton 2 Hwang (21), Gomes (79)

Everton 3 Beto (7), Ndiaye (33), Dewsbury-Hall (55)

Manchester United 3 Cullen (27 en contra), Mbeumo (57), Bruno Fernandes (90+7 de penal)

Burnley 2 Foster (55), Anthony (66)

(16h30 GMT) Leeds

Newcastle

- Domingo:

(13h00 GMT) Nottingham

West Ham

Brighton

Manchester City

(15h30 GMT) Liverpool

Arsenal

(18h00 GMT) Aston Villa

Crystal Palace

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Chelsea 7 3 2 1 0 7 1 6

2. Arsenal 6 2 2 0 0 6 0 6

3. Tottenham 6 3 2 0 1 5 1 4

4. Liverpool 6 2 2 0 0 7 4 3

5. Everton 6 3 2 0 1 5 3 2

. Sunderland 6 3 2 0 1 5 3 2

7. Bournemouth 6 3 2 0 1 4 4 0

8. Nottingham 4 2 1 1 0 4 2 2

9. Manchester United 4 3 1 1 1 4 4 0

10. Manchester City 3 2 1 0 1 4 2 2

11. Burnley 3 3 1 0 2 4 6 -2

12. Brentford 3 3 1 0 2 3 5 -2

13. Leeds 3 2 1 0 1 1 5 -4

14. Crystal Palace 2 2 0 2 0 1 1 0

15. Fulham 2 3 0 2 1 2 4 -2

16. Newcastle 1 2 0 1 1 2 3 -1

17. Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1

18. Brighton 1 2 0 1 1 1 3 -2

19. Wolverhampton 0 3 0 0 3 2 8 -6

20. West Ham 0 2 0 0 2 1 8 -7

./bds/dr

```

LA NACION
Más leídas
  1. Anto Roccuzzo emocionó a todos al dejar ver la foto que eligió como fondo de pantalla de su celular
    1

    Antonela Roccuzzo emocionó a todos al dejar ver la foto que eligió como fondo de pantalla de su celular

  2. Marley tuvo una accidentada experiencia en China y mostró cómo quedó
    2

    Marley tuvo una accidentada experiencia en China y mostró cómo quedó

  3. Otra salida en el Gobierno tras denuncias de presiones y una polémica por la motosierra
    3

    Con denuncias de presiones y polémica por la motosierra, presentó su renuncia el titular del INTI

  4. Mis vacaciones en el nuevo centro turístico de Corea del Norte, entre playas vacías y souvenirs de misiles a la venta
    4

    Mis vacaciones en el nuevo centro turístico de Corea del Norte, entre playas vacías y souvenirs de misiles a la venta

Cargando banners ...