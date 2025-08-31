Resultados y clasificación de la 3ª jornada de la Premier League
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol inglés y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Chelsea 2 Joao Pedro (45+9), Enzo Fernández (56 de penal)
Fulham 0
Tottenham 0
Bournemouth 1 Evanilson (5)
Sunderland 2 Le Fée (82 de penal), Isidor (90+6)
Brentford 1 Thiago (77)
Wolverhampton 2 Hwang (21), Joao Gomes (79)
Everton 3 Beto (7), Ndiaye (33), Dewsbury-Hall (55)
Manchester United 3 Cullen (27 en contra), Mbeumo (57), Bruno Fernandes (90+7 de penal)
Burnley 2 Foster (55), Anthony (66)
Leeds 0
Newcastle 0
- Domingo:
Nottingham 0
West Ham 3 Bowen (84), Paquetá (88 de penal), Wilson (90+1)
Brighton 2 Milner (67 de penal), Gruda (89)
Manchester City 1 Haaland (34)
(15h30 GMT) Liverpool
Arsenal
(18h00 GMT) Aston Villa
Crystal Palace
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Chelsea 7 3 2 1 0 7 1 6
2. Arsenal 6 2 2 0 0 6 0 6
3. Tottenham 6 3 2 0 1 5 1 4
4. Liverpool 6 2 2 0 0 7 4 3
5. Everton 6 3 2 0 1 5 3 2
. Sunderland 6 3 2 0 1 5 3 2
7. Bournemouth 6 3 2 0 1 4 4 0
8. Manchester United 4 3 1 1 1 4 4 0
9. Nottingham 4 3 1 1 1 4 5 -1
10. Brighton 4 3 1 1 1 3 4 -1
11. Leeds 4 3 1 1 1 1 5 -4
12. Manchester City 3 3 1 0 2 5 4 1
13. Burnley 3 3 1 0 2 4 6 -2
14. Brentford 3 3 1 0 2 3 5 -2
15. West Ham 3 3 1 0 2 4 8 -4
16. Crystal Palace 2 2 0 2 0 1 1 0
17. Newcastle 2 3 0 2 1 2 3 -1
18. Fulham 2 3 0 2 1 2 4 -2
19. Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1
20. Wolverhampton 0 3 0 0 3 2 8 -6
./bds/dr