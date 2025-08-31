LA NACION

Resultados y clasificación de la 3ª jornada de la Premier League

Resultados de los partidos de la 3ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Chelsea 2 Joao Pedro (45+9), Enzo Fernández (56 de penal)

Fulham 0

Tottenham 0

Bournemouth 1 Evanilson (5)

Sunderland 2 Le Fée (82 de penal), Isidor (90+6)

Brentford 1 Thiago (77)

Wolverhampton 2 Hwang (21), Joao Gomes (79)

Everton 3 Beto (7), Ndiaye (33), Dewsbury-Hall (55)

Manchester United 3 Cullen (27 en contra), Mbeumo (57), Bruno Fernandes (90+7 de penal)

Burnley 2 Foster (55), Anthony (66)

Leeds 0

Newcastle 0

- Domingo:

Nottingham 0

West Ham 3 Bowen (84), Paquetá (88 de penal), Wilson (90+1)

Brighton 2 Milner (67 de penal), Gruda (89)

Manchester City 1 Haaland (34)

(15h30 GMT) Liverpool

Arsenal

(18h00 GMT) Aston Villa

Crystal Palace

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Chelsea 7 3 2 1 0 7 1 6

2. Arsenal 6 2 2 0 0 6 0 6

3. Tottenham 6 3 2 0 1 5 1 4

4. Liverpool 6 2 2 0 0 7 4 3

5. Everton 6 3 2 0 1 5 3 2

. Sunderland 6 3 2 0 1 5 3 2

7. Bournemouth 6 3 2 0 1 4 4 0

8. Manchester United 4 3 1 1 1 4 4 0

9. Nottingham 4 3 1 1 1 4 5 -1

10. Brighton 4 3 1 1 1 3 4 -1

11. Leeds 4 3 1 1 1 1 5 -4

12. Manchester City 3 3 1 0 2 5 4 1

13. Burnley 3 3 1 0 2 4 6 -2

14. Brentford 3 3 1 0 2 3 5 -2

15. West Ham 3 3 1 0 2 4 8 -4

16. Crystal Palace 2 2 0 2 0 1 1 0

17. Newcastle 2 3 0 2 1 2 3 -1

18. Fulham 2 3 0 2 1 2 4 -2

19. Aston Villa 1 2 0 1 1 0 1 -1

20. Wolverhampton 0 3 0 0 3 2 8 -6

