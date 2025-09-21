Resultados y clasificación de la 4ª fecha de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y...
Resultados de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Stuttgart 2 Demirovic (43), el Khannous (50)
St Pauli 0
- Sábado:
Hamburgo 2 Vuskovic (41), Philippe (59)
Heidenheim 1 Kolle (90+3)
Werder Bremen 0
Friburgo 3 Grifo (33 de penal), Adamu (54), Coulibaly (75 en contra)
Augsburgo 1 Essende (83)
Maguncia 4 Sano (14), Kohr (26), Nebel (60), Sieb (69)
Hoffenheim 1 Coufal (82)
Bayern Múnich 4 Kane (44, 48 de penal, 77 de penal), Gnabry (90+9)
RB Leipzig 3 Ouédraogo (13), Cardoso Da Cruz (44), Raum (45+4)
Colonia 1 Thielmann (23)
- Domingo:
Eintracht Fráncfort 3 Brown (45+3), Uzun (80), Burkardt (87 de penal)
Unión Berlín 4 Ansah (9), Burke (32, 53, 56)
Bayer Leverkusen 1 Tillman (70)
B. Mönchengladbach 1 Tabakovic (90+2)
(17h30 GMT) Borussia Dortmund
Wolfsburgo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 12 4 4 0 0 18 3 15
2. RB Leipzig 9 4 3 0 1 6 7 -1
3. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 8 3 5
4. Colonia 7 4 2 1 1 9 7 2
5. St Pauli 7 4 2 1 1 7 6 1
6. Eintracht Fráncfort 6 4 2 0 2 11 9 2
7. Friburgo 6 4 2 0 2 8 8 0
8. Stuttgart 6 4 2 0 2 5 5 0
9. Hoffenheim 6 4 2 0 2 8 10 -2
10. Unión Berlín 6 4 2 0 2 8 11 -3
11. Wolfsburgo 5 3 1 2 0 7 5 2
12. Bayer Leverkusen 5 4 1 2 1 8 7 1
13. Maguncia 4 4 1 1 2 5 4 1
14. Werder Bremen 4 4 1 1 2 8 10 -2
15. Hamburgo 4 4 1 1 2 2 8 -6
16. Augsburgo 3 4 1 0 3 7 10 -3
17. B. Mönchengladbach 2 4 0 2 2 1 6 -5
18. Heidenheim 0 4 0 0 4 2 9 -7
