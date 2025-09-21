Resultados y clasificación de la 4ª fecha de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Stuttgart 2 Demirovic (43), el Khannous (50)

St Pauli 0

- Sábado:

Hamburgo 2 Vuskovic (41), Philippe (59)

Heidenheim 1 Kolle (90+3)

Werder Bremen 0

Friburgo 3 Grifo (33 de penal), Adamu (54), Coulibaly (75 en contra)

Augsburgo 1 Essende (83)

Maguncia 4 Sano (14), Kohr (26), Nebel (60), Sieb (69)

Hoffenheim 1 Coufal (82)

Bayern Múnich 4 Kane (44, 48 de penal, 77 de penal), Gnabry (90+9)

RB Leipzig 3 Ouédraogo (13), Cardoso Da Cruz (44), Raum (45+4)

Colonia 1 Thielmann (23)

- Domingo:

Eintracht Fráncfort 3 Brown (45+3), Uzun (80), Burkardt (87 de penal)

Unión Berlín 4 Ansah (9), Burke (32, 53, 56)

Bayer Leverkusen 1 Tillman (70)

B. Mönchengladbach 1 Tabakovic (90+2)

(17h30 GMT) Borussia Dortmund

Wolfsburgo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 12 4 4 0 0 18 3 15

2. RB Leipzig 9 4 3 0 1 6 7 -1

3. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 8 3 5

4. Colonia 7 4 2 1 1 9 7 2

5. St Pauli 7 4 2 1 1 7 6 1

6. Eintracht Fráncfort 6 4 2 0 2 11 9 2

7. Friburgo 6 4 2 0 2 8 8 0

8. Stuttgart 6 4 2 0 2 5 5 0

9. Hoffenheim 6 4 2 0 2 8 10 -2

10. Unión Berlín 6 4 2 0 2 8 11 -3

11. Wolfsburgo 5 3 1 2 0 7 5 2

12. Bayer Leverkusen 5 4 1 2 1 8 7 1

13. Maguncia 4 4 1 1 2 5 4 1

14. Werder Bremen 4 4 1 1 2 8 10 -2

15. Hamburgo 4 4 1 1 2 2 8 -6

16. Augsburgo 3 4 1 0 3 7 10 -3

17. B. Mönchengladbach 2 4 0 2 2 1 6 -5

18. Heidenheim 0 4 0 0 4 2 9 -7

