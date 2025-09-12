Resultados y clasificación de la 4ª fecha de La Liga
Resultados de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Sevilla 2 Romero (28), Peque (85)
Elche 2 Silva (54), Mir (69)
- Sábado:
(12h00 GMT) Getafe
Real Oviedo
(14h15 GMT) Real Sociedad
Real Madrid
(16h30 GMT) Athletic
Alavés
(19h00 GMT) Atlético de Madrid
Villarreal
- Domingo:
(12h00 GMT) Celta
Girona
(14h15 GMT) Levante
Betis
(16h30 GMT) Osasuna
Rayo
(19h00 GMT) Barcelona
Valencia
- Lunes:
(19h00 GMT) Espanyol
Mallorca
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 9 3 3 0 0 6 1 5
2. Athletic 9 3 3 0 0 6 3 3
3. Villarreal 7 3 2 1 0 8 1 7
4. Barcelona 7 3 2 1 0 7 3 4
5. Espanyol 7 3 2 1 0 5 3 2
6. Elche 6 4 1 3 0 6 4 2
7. Getafe 6 3 2 0 1 4 4 0
8. Betis 5 4 1 2 1 4 4 0
9. Valencia 4 3 1 1 1 4 2 2
10. Rayo 4 3 1 1 1 4 3 1
11. Sevilla 4 4 1 1 2 7 7 0
12. Alavés 4 3 1 1 1 3 3 0
13. Osasuna 3 3 1 0 2 1 2 -1
14. Celta 3 4 0 3 1 3 5 -2
15. Real Oviedo 3 3 1 0 2 1 5 -4
16. Atlético de Madrid 2 3 0 2 1 3 4 -1
17. Real Sociedad 2 3 0 2 1 3 4 -1
18. Mallorca 1 3 0 1 2 2 6 -4
19. Levante 0 3 0 0 3 3 7 -4
20. Girona 0 3 0 0 3 1 10 -9
