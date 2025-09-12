Resultados y clasificación de la 4ª fecha de La Liga

```html

Resultados de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Sevilla 2 Romero (28), Peque (85)

Elche 2 Silva (54), Mir (69)

- Sábado:

(12h00 GMT) Getafe

Real Oviedo

(14h15 GMT) Real Sociedad

Real Madrid

(16h30 GMT) Athletic

Alavés

(19h00 GMT) Atlético de Madrid

Villarreal

- Domingo:

(12h00 GMT) Celta

Girona

(14h15 GMT) Levante

Betis

(16h30 GMT) Osasuna

Rayo

(19h00 GMT) Barcelona

Valencia

- Lunes:

(19h00 GMT) Espanyol

Mallorca

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 9 3 3 0 0 6 1 5

2. Athletic 9 3 3 0 0 6 3 3

3. Villarreal 7 3 2 1 0 8 1 7

4. Barcelona 7 3 2 1 0 7 3 4

5. Espanyol 7 3 2 1 0 5 3 2

6. Elche 6 4 1 3 0 6 4 2

7. Getafe 6 3 2 0 1 4 4 0

8. Betis 5 4 1 2 1 4 4 0

9. Valencia 4 3 1 1 1 4 2 2

10. Rayo 4 3 1 1 1 4 3 1

11. Sevilla 4 4 1 1 2 7 7 0

12. Alavés 4 3 1 1 1 3 3 0

13. Osasuna 3 3 1 0 2 1 2 -1

14. Celta 3 4 0 3 1 3 5 -2

15. Real Oviedo 3 3 1 0 2 1 5 -4

16. Atlético de Madrid 2 3 0 2 1 3 4 -1

17. Real Sociedad 2 3 0 2 1 3 4 -1

18. Mallorca 1 3 0 1 2 2 6 -4

19. Levante 0 3 0 0 3 3 7 -4

20. Girona 0 3 0 0 3 1 10 -9

