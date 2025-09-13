Resultados y clasificación de la 4ª fecha de La Liga
Resultados de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Sevilla 2 Romero (28), Peque (85)
Elche 2 Silva (54), Mir (69)
- Sábado:
Getafe 2 Martín (45+4), Mayoral (45+9)
Real Oviedo 0
Real Sociedad 1 Oyarzabal (56 de penal)
Real Madrid 2 Mbappé (12), Güler (44)
(16:30 GMT) Athletic
Alavés
(19:00 GMT) Atlético de Madrid
Villarreal
- Domingo:
(12:00 GMT) Celta
Girona
(14:15 GMT) Levante
Betis
(16:30 GMT) Osasuna
Rayo
(19:00 GMT) Barcelona
Valencia
- Lunes:
(19:00 GMT) Espanyol
Mallorca
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 9 3 3 0 0 6 1 5
2. Athletic 9 3 3 0 0 6 3 3
3. Getafe 9 4 3 0 1 6 4 2
4. Villarreal 7 3 2 1 0 8 1 7
5. Barcelona 7 3 2 1 0 7 3 4
6. Espanyol 7 3 2 1 0 5 3 2
7. Elche 6 4 1 3 0 6 4 2
8. Betis 5 4 1 2 1 4 4 0
9. Valencia 4 3 1 1 1 4 2 2
10. Rayo 4 3 1 1 1 4 3 1
11. Sevilla 4 4 1 1 2 7 7 0
12. Alavés 4 3 1 1 1 3 3 0
13. Osasuna 3 3 1 0 2 1 2 -1
14. Celta 3 4 0 3 1 3 5 -2
15. Real Oviedo 3 4 1 0 3 1 7 -6
16. Atlético de Madrid 2 3 0 2 1 3 4 -1
17. Real Sociedad 2 3 0 2 1 3 4 -1
18. Mallorca 1 3 0 1 2 2 6 -4
19. Levante 0 3 0 0 3 3 7 -4
20. Girona 0 3 0 0 3 1 10 -9
./bds
