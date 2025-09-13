Resultados y clasificación de la 4ª fecha de La Liga

Resultados de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Sevilla 2 Romero (28), Peque (85)

Elche 2 Silva (54), Mir (69)

- Sábado:

Getafe 2 Martín (45+4), Mayoral (45+9)

Real Oviedo 0

Real Sociedad 1 Oyarzabal (56 de penal)

Real Madrid 2 Mbappé (12), Güler (44)

(16:30 GMT) Athletic

Alavés

(19:00 GMT) Atlético de Madrid

Villarreal

- Domingo:

(12:00 GMT) Celta

Girona

(14:15 GMT) Levante

Betis

(16:30 GMT) Osasuna

Rayo

(19:00 GMT) Barcelona

Valencia

- Lunes:

(19:00 GMT) Espanyol

Mallorca

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 9 3 3 0 0 6 1 5

2. Athletic 9 3 3 0 0 6 3 3

3. Getafe 9 4 3 0 1 6 4 2

4. Villarreal 7 3 2 1 0 8 1 7

5. Barcelona 7 3 2 1 0 7 3 4

6. Espanyol 7 3 2 1 0 5 3 2

7. Elche 6 4 1 3 0 6 4 2

8. Betis 5 4 1 2 1 4 4 0

9. Valencia 4 3 1 1 1 4 2 2

10. Rayo 4 3 1 1 1 4 3 1

11. Sevilla 4 4 1 1 2 7 7 0

12. Alavés 4 3 1 1 1 3 3 0

13. Osasuna 3 3 1 0 2 1 2 -1

14. Celta 3 4 0 3 1 3 5 -2

15. Real Oviedo 3 4 1 0 3 1 7 -6

16. Atlético de Madrid 2 3 0 2 1 3 4 -1

17. Real Sociedad 2 3 0 2 1 3 4 -1

18. Mallorca 1 3 0 1 2 2 6 -4

19. Levante 0 3 0 0 3 3 7 -4

20. Girona 0 3 0 0 3 1 10 -9

