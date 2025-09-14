Resultados y clasificación de la 4ª fecha de La Liga

Resultados de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Sevilla 2 Romero (28), Peque (85)

Elche 2 Silva (54), Mir (69)

- Sábado:

Getafe 2 Martín (45+4), Mayoral (45+9)

Real Oviedo 0

Real Sociedad 1 Oyarzabal (56 de penal)

Real Madrid 2 Mbappé (12), Guler (44)

Athletic 0

Alavés 1 Berenguer (57 en contra)

Atlético de Madrid 2 Barrios (9), González (52)

Villarreal 0

- Domingo:

Celta 1 Iglesias (90+2 de penal)

Girona 1 Vanat (12)

Levante 2 Romero (2), Etta Eyong (10)

Betis 2 Hernández (45+2), Fornals (81)

Osasuna 2 García (15), Benito (77)

Rayo 0

Barcelona 6 López (29, 56), Raphinha (53, 66), Lewandowski (76, 86)

Valencia 0

- Lunes:

(19H00 GMT) Espanyol

Mallorca

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 12 4 4 0 0 8 2 6

2. Barcelona 10 4 3 1 0 13 3 10

3. Athletic 9 4 3 0 1 6 4 2

. Getafe 9 4 3 0 1 6 4 2

5. Villarreal 7 4 2 1 1 8 3 5

6. Espanyol 7 3 2 1 0 5 3 2

7. Alavés 7 4 2 1 1 4 3 1

8. Elche 6 4 1 3 0 6 4 2

9. Osasuna 6 4 2 0 2 3 2 1

10. Betis 6 5 1 3 1 6 6 0

11. Atlético de Madrid 5 4 1 2 1 5 4 1

12. Sevilla 4 4 1 1 2 7 7 0

13. Rayo 4 4 1 1 2 4 5 -1

14. Celta 4 5 0 4 1 4 6 -2

15. Valencia 4 4 1 1 2 4 8 -4

16. Real Oviedo 3 4 1 0 3 1 7 -6

17. Real Sociedad 2 4 0 2 2 4 6 -2

18. Levante 1 4 0 1 3 5 9 -4

19. Mallorca 1 3 0 1 2 2 6 -4

20. Girona 1 4 0 1 3 2 11 -9

