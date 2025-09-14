Resultados y clasificación de la 4ª fecha de La Liga
Resultados de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol de España y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Sevilla 2 Romero (28), Peque (85)
Elche 2 Silva (54), Mir (69)
- Sábado:
Getafe 2 Martín (45+4), Mayoral (45+9)
Real Oviedo 0
Real Sociedad 1 Oyarzabal (56 de penal)
Real Madrid 2 Mbappé (12), Guler (44)
Athletic 0
Alavés 1 Berenguer (57 en contra)
Atlético de Madrid 2 Barrios (9), González (52)
Villarreal 0
- Domingo:
Celta 1 Iglesias (90+2 de penal)
Girona 1 Vanat (12)
Levante 2 Romero (2), Etta Eyong (10)
Betis 2 Hernández (45+2), Fornals (81)
Osasuna 2 García (15), Benito (77)
Rayo 0
Barcelona 6 López (29, 56), Raphinha (53, 66), Lewandowski (76, 86)
Valencia 0
- Lunes:
(19H00 GMT) Espanyol
Mallorca
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 12 4 4 0 0 8 2 6
2. Barcelona 10 4 3 1 0 13 3 10
3. Athletic 9 4 3 0 1 6 4 2
. Getafe 9 4 3 0 1 6 4 2
5. Villarreal 7 4 2 1 1 8 3 5
6. Espanyol 7 3 2 1 0 5 3 2
7. Alavés 7 4 2 1 1 4 3 1
8. Elche 6 4 1 3 0 6 4 2
9. Osasuna 6 4 2 0 2 3 2 1
10. Betis 6 5 1 3 1 6 6 0
11. Atlético de Madrid 5 4 1 2 1 5 4 1
12. Sevilla 4 4 1 1 2 7 7 0
13. Rayo 4 4 1 1 2 4 5 -1
14. Celta 4 5 0 4 1 4 6 -2
15. Valencia 4 4 1 1 2 4 8 -4
16. Real Oviedo 3 4 1 0 3 1 7 -6
17. Real Sociedad 2 4 0 2 2 4 6 -2
18. Levante 1 4 0 1 3 5 9 -4
19. Mallorca 1 3 0 1 2 2 6 -4
20. Girona 1 4 0 1 3 2 11 -9
./bds
Otras noticias de Liga de España
- 1
“Patrullaje”: los 50 perros que cumplen una crucial misión en el extremo sur argentino
- 2
Conurbano sangriento: motochorros quisieron robarle a una policía de la Ciudad y uno terminó muerto en el lugar
- 3
“El gluten lastima el intestino del 100% de las personas”, según la nutricionista Malena Ramos Mejía
- 4
Video: el youtuber Mr.Beast desafió a Mike Tyson y terminó en el piso tras un gancho al estómago