Resultados y clasificación de la 4ª fecha de la Ligue 1

Resultados de la 4ª jornada de la Ligue 1 y...

Resultados de la 4ª jornada de la Ligue 1, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Marsella 4 Greenwood (13 de penal), Pavard (20), Gomes (33), Aguerd (90+3)

Lorient 0

- Sábado:

Niza 1 Boga (56)

Nantes 0

Auxerre 1 Salisu (73 en contra)

Mónaco 2 Minamino (45+2), Ilenikhena (89)

- Domingo:

Lille 2 Bentaleb (90 de penal), Mbappé (90+8)

Toulouse 1 Magri (50)

París SG 2 Barcola (15, 51)

Lens 0

Brest 1 Del Castillo (52 de penal)

Paris FC 2 Geubbels (14), Marchetti (34)

Estrasburgo 1 Panichelli (90+1 de penal)

Le Havre 0

Metz 1 Gbamin (14)

Angers 1 Abdelli (90 de penal)

(18h45 GMT) Rennes

Lyon

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 12 4 4 0 0 10 3 7

2. Lille 10 4 3 1 0 13 5 8

3. Lyon 9 3 3 0 0 5 0 5

4. Mónaco 9 4 3 0 1 8 5 3

5. Estrasburgo 9 4 3 0 1 5 3 2

6. Marsella 6 4 2 0 2 9 4 5

7. Lens 6 4 2 0 2 5 5 0

8. Niza 6 4 2 0 2 5 5 0

9. Toulouse 6 4 2 0 2 7 8 -1

10. Paris FC 6 4 2 0 2 7 9 -2

11. Angers 5 4 1 2 1 3 3 0

12. Rennes 4 3 1 1 1 2 5 -3

13. Le Havre 3 4 1 0 3 5 7 -2

14. Nantes 3 4 1 0 3 1 3 -2

15. Auxerre 3 4 1 0 3 3 6 -3

16. Lorient 3 4 1 0 3 5 12 -7

17. Brest 1 4 0 1 3 5 10 -5

18. Metz 1 4 0 1 3 3 8 -5

