Resultados y clasificación de la 4ª fecha de la Ligue 1
Resultados de la 4ª jornada de la Ligue 1 y...
Resultados de la 4ª jornada de la Ligue 1, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Marsella 4 Greenwood (13 de penal), Pavard (20), Gomes (33), Aguerd (90+3)
Lorient 0
- Sábado:
Niza 1 Boga (56)
Nantes 0
Auxerre 1 Salisu (73 en contra)
Mónaco 2 Minamino (45+2), Ilenikhena (89)
- Domingo:
Lille 2 Bentaleb (90 de penal), Mbappé (90+8)
Toulouse 1 Magri (50)
París SG 2 Barcola (15, 51)
Lens 0
Brest 1 Del Castillo (52 de penal)
Paris FC 2 Geubbels (14), Marchetti (34)
Estrasburgo 1 Panichelli (90+1 de penal)
Le Havre 0
Metz 1 Gbamin (14)
Angers 1 Abdelli (90 de penal)
(18h45 GMT) Rennes
Lyon
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 12 4 4 0 0 10 3 7
2. Lille 10 4 3 1 0 13 5 8
3. Lyon 9 3 3 0 0 5 0 5
4. Mónaco 9 4 3 0 1 8 5 3
5. Estrasburgo 9 4 3 0 1 5 3 2
6. Marsella 6 4 2 0 2 9 4 5
7. Lens 6 4 2 0 2 5 5 0
8. Niza 6 4 2 0 2 5 5 0
9. Toulouse 6 4 2 0 2 7 8 -1
10. Paris FC 6 4 2 0 2 7 9 -2
11. Angers 5 4 1 2 1 3 3 0
12. Rennes 4 3 1 1 1 2 5 -3
13. Le Havre 3 4 1 0 3 5 7 -2
14. Nantes 3 4 1 0 3 1 3 -2
15. Auxerre 3 4 1 0 3 3 6 -3
16. Lorient 3 4 1 0 3 5 12 -7
17. Brest 1 4 0 1 3 5 10 -5
18. Metz 1 4 0 1 3 3 8 -5
