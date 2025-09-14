Resultados y clasificación de la 4ª fecha de la Premier
Resultados de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...
- Sábado:
Arsenal 3 Zubimendi (32, 79), Gyökeres (46)
Nottingham 0
AFC Bournemouth 2 Scott (18), Semenyo (61 de penal)
Brighton 1 Mitoma (48)
Newcastle 1 Woltemade (29)
Wolverhampton 0
Crystal Palace 0
Sunderland 0
Everton 0
Aston Villa 0
Fulham 1 Gudmundsson (90+4 en contra)
Leeds 0
West Ham 0
Tottenham 3 Sarr (47), Bergvall (57), van de Ven (64)
Brentford 2 Schade (35), Carvalho (90+3)
Chelsea 2 Palmer (61), Caicedo (85)
- Domingo:
Burnley 0
Liverpool 1 Salah (90+5 de penal)
(15:30 GMT) Manchester City
Manchester United
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Liverpool 12 4 4 0 0 9 4 5
2. Arsenal 9 4 3 0 1 9 1 8
3. Tottenham 9 4 3 0 1 8 1 7
4. AFC Bournemouth 9 4 3 0 1 6 5 1
5. Chelsea 8 4 2 2 0 9 3 6
6. Everton 7 4 2 1 1 5 3 2
. Sunderland 7 4 2 1 1 5 3 2
8. Crystal Palace 6 4 1 3 0 4 1 3
9. Newcastle 5 4 1 2 1 3 3 0
10. Fulham 5 4 1 2 1 3 4 -1
11. Manchester United 4 3 1 1 1 4 4 0
12. Brentford 4 4 1 1 2 5 7 -2
13. Brighton 4 4 1 1 2 4 6 -2
14. Nottingham 4 4 1 1 2 4 8 -4
15. Leeds 4 4 1 1 2 1 6 -5
16. Manchester City 3 3 1 0 2 5 4 1
17. Burnley 3 4 1 0 3 4 7 -3
18. West Ham 3 4 1 0 3 4 11 -7
19. Aston Villa 2 4 0 2 2 0 4 -4
20. Wolverhampton 0 4 0 0 4 2 9 -7
