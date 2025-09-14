Resultados y clasificación de la 4ª fecha de la Premier

Resultados de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Arsenal 3 Zubimendi (32, 79), Gyökeres (46)

Nottingham 0

AFC Bournemouth 2 Scott (18), Semenyo (61 de penal)

Brighton 1 Mitoma (48)

Newcastle 1 Woltemade (29)

Wolverhampton 0

Crystal Palace 0

Sunderland 0

Everton 0

Aston Villa 0

Fulham 1 Gudmundsson (90+4 en contra)

Leeds 0

West Ham 0

Tottenham 3 Sarr (47), Bergvall (57), van de Ven (64)

Brentford 2 Schade (35), Carvalho (90+3)

Chelsea 2 Palmer (61), Caicedo (85)

- Domingo:

Burnley 0

Liverpool 1 Salah (90+5 de penal)

(15:30 GMT) Manchester City

Manchester United

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Liverpool 12 4 4 0 0 9 4 5

2. Arsenal 9 4 3 0 1 9 1 8

3. Tottenham 9 4 3 0 1 8 1 7

4. AFC Bournemouth 9 4 3 0 1 6 5 1

5. Chelsea 8 4 2 2 0 9 3 6

6. Everton 7 4 2 1 1 5 3 2

. Sunderland 7 4 2 1 1 5 3 2

8. Crystal Palace 6 4 1 3 0 4 1 3

9. Newcastle 5 4 1 2 1 3 3 0

10. Fulham 5 4 1 2 1 3 4 -1

11. Manchester United 4 3 1 1 1 4 4 0

12. Brentford 4 4 1 1 2 5 7 -2

13. Brighton 4 4 1 1 2 4 6 -2

14. Nottingham 4 4 1 1 2 4 8 -4

15. Leeds 4 4 1 1 2 1 6 -5

16. Manchester City 3 3 1 0 2 5 4 1

17. Burnley 3 4 1 0 3 4 7 -3

18. West Ham 3 4 1 0 3 4 11 -7

19. Aston Villa 2 4 0 2 2 0 4 -4

20. Wolverhampton 0 4 0 0 4 2 9 -7

./bds