Resultados y clasificación de la 4ª fecha de la Serie A
Resultados de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
- Viernes:
Lecce 1 Gabriel (5)
Cagliari 2 Belotti (33, 71 de penal)
- Sábado:
Bolonia 2 Castro (73), Orsolini (90+9 de penal)
Génova 1 Ellertsson (63)
Hellas Verona 1 Orban (44 de penal)
Juventus 1 Conceicao (19)
Udinese 0
Milan 3 Pulisic (40, 53), Fofana (46)
- Domingo:
Lazio 0
Roma 1 Pellegrini (38)
Cremonese 0
Parma 0
Torino 0
Atalanta 3 Krstovic (30, 38), Sulemana (34)
Fiorentina 1 Mandragora (6)
Como 2 Kempf (65), Addai (90+4)
Inter 2 Dimarco (14), Muharemović (en propia, 81)
Sassuolo 1 Cheddira (84)
- Lunes:
(18:45 GMT) Nápoles
Pisa
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Juventus 10 4 3 1 0 8 4 4
2. Nápoles 9 3 3 0 0 6 1 5
3. Milan 9 4 3 0 1 7 2 5
4. Roma 9 4 3 0 1 3 1 2
5. Atalanta 8 4 2 2 0 9 3 6
6. Cremonese 8 4 2 2 0 5 3 2
7. Cagliari 7 4 2 1 1 5 3 2
8. Como 7 4 2 1 1 5 3 2
9. Udinese 7 4 2 1 1 4 5 -1
10. Inter 6 4 2 0 2 11 7 4
11. Bolonia 6 4 2 0 2 3 3 0
12. Torino 4 4 1 1 2 1 8 -7
13. Lazio 3 4 1 0 3 4 4 0
14. Sassuolo 3 4 1 0 3 4 7 -3
15. Hellas Verona 3 4 0 3 1 2 6 -4
16. Génova 2 4 0 2 2 2 4 -2
17. Fiorentina 2 4 0 2 2 3 6 -3
18. Parma 2 4 0 2 2 1 5 -4
19. Pisa 1 3 0 1 2 1 3 -2
20. Lecce 1 4 0 1 3 2 8 -6
