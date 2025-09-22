Resultados y clasificación de la 4ª fecha de la Serie A

Resultados de los partidos de la 4ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Lecce 1 Gabriel (5)

Cagliari 2 Belotti (33, 71 de penal)

- Sábado:

Bolonia 2 Castro (73), Orsolini (90+9 de penal)

Génova 1 Ellertsson (63)

Hellas Verona 1 Orban (44 de penal)

Juventus 1 Conceicao (19)

Udinese 0

Milan 3 Pulisic (40, 53), Fofana (46)

- Domingo:

Lazio 0

Roma 1 Pellegrini (38)

Cremonese 0

Parma 0

Torino 0

Atalanta 3 Krstovic (30, 38), Sulemana (34)

Fiorentina 1 Mandragora (6)

Como 2 Kempf (65), Addai (90+4)

Inter 2 Dimarco (14), Muharemović (en contra, 81)

Sassuolo 1 Cheddira (84)

- Lunes:

Nápoles 3 Gilmour (39), Spinazzola (73), Lucca (82)

Pisa 2 Nzola (60, de penal), Lorran (90)

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 12 4 4 0 0 9 3 6

2. Juventus 10 4 3 1 0 8 4 4

3. Milan 9 4 3 0 1 7 2 5

4. Roma 9 4 3 0 1 3 1 2

5. Atalanta 8 4 2 2 0 9 3 6

6. Cremonese 8 4 2 2 0 5 3 2

7. Cagliari 7 4 2 1 1 5 3 2

. Como 7 4 2 1 1 5 3 2

9. Udinese 7 4 2 1 1 4 5 -1

10. Inter 6 4 2 0 2 11 7 4

11. Bolonia 6 4 2 0 2 3 3 0

12. Torino 4 4 1 1 2 1 8 -7

13. Lazio 3 4 1 0 3 4 4 0

14. Sassuolo 3 4 1 0 3 4 7 -3

15. Hellas Verona 3 4 0 3 1 2 6 -4

16. Génova 2 4 0 2 2 2 4 -2

17. Fiorentina 2 4 0 2 2 3 6 -3

18. Parma 2 4 0 2 2 1 5 -4

19. Pisa 1 4 0 1 3 3 6 -3

20. Lecce 1 4 0 1 3 2 8 -6

