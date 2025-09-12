Resultados y clasificación de la 4ª fecha de Ligue 1

Resultados de la 4ª jornada de la Ligue 1 francesa, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Marsella 4 Greenwood (13 de penal), Pavard (20), Gomes (33), Aguerd (90+3)

Lorient 0

- Sábado:

(15h00 GMT) Niza

Nantes

(19h05 GMT) Auxerre

Mónaco

- Domingo:

(13h00 GMT) Lille

Toulouse

(15h15 GMT) París SG

Lens

Brest

Paris FC

Estrasburgo

Le Havre

Metz

Angers

(18h45 GMT) Rennes

Lyon

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 9 3 3 0 0 8 3 5

2. Lyon 9 3 3 0 0 5 0 5

3. Lille 7 3 2 1 0 11 4 7

4. Marsella 6 4 2 0 2 9 4 5

5. Mónaco 6 3 2 0 1 6 4 2

6. Lens 6 3 2 0 1 5 3 2

7. Estrasburgo 6 3 2 0 1 4 3 1

8. Toulouse 6 3 2 0 1 6 6 0

9. Angers 4 3 1 1 1 2 2 0

10. Rennes 4 3 1 1 1 2 5 -3

11. Le Havre 3 3 1 0 2 5 6 -1

12. Niza 3 3 1 0 2 4 5 -1

13. Nantes 3 3 1 0 2 1 2 -1

14. Auxerre 3 3 1 0 2 2 4 -2

15. Paris FC 3 3 1 0 2 5 8 -3

16. Lorient 3 4 1 0 3 5 12 -7

17. Brest 1 3 0 1 2 4 8 -4

18. Metz 0 3 0 0 3 2 7 -5

