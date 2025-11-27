Resultados y clasificación de la 4ª jornada de la Conference League

Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la Conference League y tabla de clasificación:

Universidad Craiova (ROM) 1 Al Hamlawi (67 de penal)

Maguncia (GER) 0

Omonia Nicosia (CYP) 2 Semedo (34 de penal), Neophytou (59)

Dinamo de Kiev (UKR) 0

Hamrun Spartans (MLT) 3 El Fanis (65), Smajlagic (74), Coric (90+2)

Lincoln FC (GIB) 1 Lopes (57)

NK Zrinjski (BIH) 2 Cuze (78), Bilbija (82)

BK Häcken (SWE) 1 Andersen (40)

Lech Poznan (POL) 2 Ismaheel (67), Agnero (90+5)

Lausana (SUI) 0

Raków Czestochowa (POL) 4 Braut Brunes (27 de penal), Diaby-Fadiga (40, 51, 53)

Rapid Viena (AUT) 1 Antiste (75)

Sigma Olomuc (CZE) 2 Ghali (8, 42)

Celje (SLO) 1 Vidovic (29)

Slovan Bratislava (SVK) 2 Kashia (49), Yirajang (52)

Rayo Vallecano (ESP) 1 Fran Pérez (24)

AZ Alkmaar (NED) 2 De Wit (70), Jensen (86)

Shelbourne (IRL) 0

Fiorentina (ITA) 0

AEK Atenas (GRE) 1 Gacinovic (35)

Drita (KOS) 1 Manaj (20)

Skendija 79 (MKD) 0

Rijeka (CRO) 0

AEK Larnaca (CYP) 0

Jagiellonia Bialystok (POL) 1 Pululu (51)

KuPS Kuopio (FIN) 0

Legia Varsovia (POL) 0

Sparta Praga (CZE) 1 Preciado (41)

Estrasburgo (FRA) 2 Emegha (53), El Mourabet (77)

Crystal Palace (ENG) 1 Mitchell (35)

Aberdeen (SCO) 1 Nisbet (45)

FC Noah (ARM) 1 Mulahusejnovic (52)

Shamrock Rovers (IRL) 1 Malley (87)

Shakhtar Donetsk (UKR) 2 Elías (23), Nazaryna (77)

Breidablik (ISL) 2 Ingvarsson (6), Kirstinsson (72)

Samsunspor (TUR) 2 Mouandilmadji (20, 55)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Samsunspor K 10 4 3 1 0 9 2

2. Estrasburgo 10 4 3 1 0 7 4

3. NK Celje 9 4 3 0 1 8 4

4. Shakhtar Donetsk 9 4 3 0 1 8 5

5. Maguncia 9 4 3 0 1 4 2

6. Raków Czestochowa 8 4 2 2 0 7 2

7. AEK Larnaca 8 4 2 2 0 5 0

8. Drita 8 4 2 2 0 4 2

9. Jagiellonia Bialystok 8 4 2 2 0 4 2

10. AEK Atenas 7 4 2 1 1 9 4

11. Sparta Praga 7 4 2 1 1 5 2

12. Rayo 7 4 2 1 1 8 6

13. Lausana 7 4 2 1 1 5 3

14. Sigma Olomouc 7 4 2 1 1 5 5

15. Universidad Craiova 7 4 2 1 1 3 3

16. Lech Poznan 6 4 2 0 2 9 6

17. Fiorentina 6 4 2 0 2 6 3

18. Crystal Palace 6 4 2 0 2 6 4

19. NK Zrinjski 6 4 2 0 2 7 8

20. AZ Alkmaar 6 4 2 0 2 4 7

21. Omonia Nicosia 5 4 1 2 1 4 3

22. KuPS Kuopio 5 4 1 2 1 4 3

23. FC Noah 5 4 1 2 1 4 4

24. Rijeka 5 4 1 2 1 2 2

25. Škendija 79 4 4 1 1 2 2 4

26. Lincoln FC 4 4 1 1 2 4 10

27. Dinamo de Kiev 3 4 1 0 3 6 7

28. Legia Varsovia 3 4 1 0 3 3 5

29. Slovan Bratislava 3 4 1 0 3 4 7

30. Hamrun Spartans 3 4 1 0 3 3 6

31. BK Häcken 2 4 0 2 2 4 6

32. Breidablik 2 4 0 2 2 2 7

33. Aberdeen 2 4 0 2 2 3 10

34. Shelbourne 1 4 0 1 3 0 4

35. Shamrock Rovers 1 4 0 1 3 3 9

36. Rapid Viena 0 4 0 0 4 2 12

NOTA: los ocho primeros de clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.

bds/dr