Resultados y clasificación de la 4ª jornada de la Conference League
Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la Conference League y...
Resultados de los partidos de la 4ª jornada de la Conference League y tabla de clasificación:
Universidad Craiova (ROM) 1 Al Hamlawi (67 de penal)
Maguncia (GER) 0
Omonia Nicosia (CYP) 2 Semedo (34 de penal), Neophytou (59)
Dinamo de Kiev (UKR) 0
Hamrun Spartans (MLT) 3 El Fanis (65), Smajlagic (74), Coric (90+2)
Lincoln FC (GIB) 1 Lopes (57)
NK Zrinjski (BIH) 2 Cuze (78), Bilbija (82)
BK Häcken (SWE) 1 Andersen (40)
Lech Poznan (POL) 2 Ismaheel (67), Agnero (90+5)
Lausana (SUI) 0
Raków Czestochowa (POL) 4 Braut Brunes (27 de penal), Diaby-Fadiga (40, 51, 53)
Rapid Viena (AUT) 1 Antiste (75)
Sigma Olomuc (CZE) 2 Ghali (8, 42)
Celje (SLO) 1 Vidovic (29)
Slovan Bratislava (SVK) 2 Kashia (49), Yirajang (52)
Rayo Vallecano (ESP) 1 Fran Pérez (24)
AZ Alkmaar (NED) 2 De Wit (70), Jensen (86)
Shelbourne (IRL) 0
Fiorentina (ITA) 0
AEK Atenas (GRE) 1 Gacinovic (35)
Drita (KOS) 1 Manaj (20)
Skendija 79 (MKD) 0
Rijeka (CRO) 0
AEK Larnaca (CYP) 0
Jagiellonia Bialystok (POL) 1 Pululu (51)
KuPS Kuopio (FIN) 0
Legia Varsovia (POL) 0
Sparta Praga (CZE) 1 Preciado (41)
Estrasburgo (FRA) 2 Emegha (53), El Mourabet (77)
Crystal Palace (ENG) 1 Mitchell (35)
Aberdeen (SCO) 1 Nisbet (45)
FC Noah (ARM) 1 Mulahusejnovic (52)
Shamrock Rovers (IRL) 1 Malley (87)
Shakhtar Donetsk (UKR) 2 Elías (23), Nazaryna (77)
Breidablik (ISL) 2 Ingvarsson (6), Kirstinsson (72)
Samsunspor (TUR) 2 Mouandilmadji (20, 55)
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Samsunspor K 10 4 3 1 0 9 2
2. Estrasburgo 10 4 3 1 0 7 4
3. NK Celje 9 4 3 0 1 8 4
4. Shakhtar Donetsk 9 4 3 0 1 8 5
5. Maguncia 9 4 3 0 1 4 2
6. Raków Czestochowa 8 4 2 2 0 7 2
7. AEK Larnaca 8 4 2 2 0 5 0
8. Drita 8 4 2 2 0 4 2
9. Jagiellonia Bialystok 8 4 2 2 0 4 2
10. AEK Atenas 7 4 2 1 1 9 4
11. Sparta Praga 7 4 2 1 1 5 2
12. Rayo 7 4 2 1 1 8 6
13. Lausana 7 4 2 1 1 5 3
14. Sigma Olomouc 7 4 2 1 1 5 5
15. Universidad Craiova 7 4 2 1 1 3 3
16. Lech Poznan 6 4 2 0 2 9 6
17. Fiorentina 6 4 2 0 2 6 3
18. Crystal Palace 6 4 2 0 2 6 4
19. NK Zrinjski 6 4 2 0 2 7 8
20. AZ Alkmaar 6 4 2 0 2 4 7
21. Omonia Nicosia 5 4 1 2 1 4 3
22. KuPS Kuopio 5 4 1 2 1 4 3
23. FC Noah 5 4 1 2 1 4 4
24. Rijeka 5 4 1 2 1 2 2
25. Škendija 79 4 4 1 1 2 2 4
26. Lincoln FC 4 4 1 1 2 4 10
27. Dinamo de Kiev 3 4 1 0 3 6 7
28. Legia Varsovia 3 4 1 0 3 3 5
29. Slovan Bratislava 3 4 1 0 3 4 7
30. Hamrun Spartans 3 4 1 0 3 3 6
31. BK Häcken 2 4 0 2 2 4 6
32. Breidablik 2 4 0 2 2 2 7
33. Aberdeen 2 4 0 2 2 3 10
34. Shelbourne 1 4 0 1 3 0 4
35. Shamrock Rovers 1 4 0 1 3 3 9
36. Rapid Viena 0 4 0 0 4 2 12
NOTA: los ocho primeros de clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.
