Resultados y clasificación de la 4ª jornada de la Liga de Campeones
Resultados del martes en la 3ª jornada de la Liga de Campeones...
Resultados del martes en la 3ª jornada de la Liga de Campeones europea y clasificación:
- Grupo único:
Olympiacos (GRE) - PSV Eindhoven (NED) 1 - 1
Atlético de Madrid (ESP) - Union St-Gilloise (BEL) 3 - 1
Bodo/Glimt (NOR) - Mónaco (FRA) 0 - 1
Juventus (ITA) - Sporting de Lisboa (POR) 1 - 1
París SG (FRA) - Bayern Múnich (GER) 1 - 2
Liverpool (ENG) - Real Madrid (ESP) 1 - 0
Tottenham (ENG) - FC Copenhague (DEN) 4 - 0
Slavia Praga (CZE) - Arsenal (ENG) 0 - 3
Nápoles (ITA) - Eintracht Fráncfort (GER) 0 - 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Bayern Múnich 12 4 4 0 0 14 3
2. Arsenal 12 4 4 0 0 11 0
3. París SG 9 4 3 0 1 14 5
4. Inter 9 3 3 0 0 9 0
5. Real Madrid 9 4 3 0 1 8 2
6. Liverpool 9 4 3 0 1 9 4
7. Tottenham 8 4 2 2 0 7 2
8. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 12 7
9. Manchester City 7 3 2 1 0 6 2
10. Sporting de Lisboa 7 4 2 1 1 8 5
11. Newcastle 6 3 2 0 1 8 2
12. Barcelona 6 3 2 0 1 9 4
13. Chelsea 6 3 2 0 1 7 4
14. Atlético de Madrid 6 4 2 0 2 10 9
15. Qarabag 6 3 2 0 1 6 5
16. Galatasaray 6 3 2 0 1 5 6
17. PSV Eindhoven 5 4 1 2 1 9 7
18. Mónaco 5 4 1 2 1 4 6
19. Atalanta 4 3 1 1 1 2 5
20. Eintracht Fráncfort 4 4 1 1 2 7 11
21. Nápoles 4 4 1 1 2 4 9
22. Marsella 3 3 1 0 2 6 4
23. Juventus 3 4 0 3 1 7 8
24. FC Brujas 3 3 1 0 2 5 7
25. Athletic 3 3 1 0 2 4 7
26. Union St-Gilloise 3 4 1 0 3 4 12
27. Bodo/Glimt 2 4 0 2 2 5 8
28. Pafos FC 2 3 0 2 1 1 5
29. Bayer Leverkusen 2 3 0 2 1 5 10
30. Slavia Praga 2 4 0 2 2 2 8
31. Olympiacos 2 4 0 2 2 2 9
32. Villarreal 1 3 0 1 2 2 5
33. FC Copenhague 1 4 0 1 3 4 12
34. Kairat Almaty 1 3 0 1 2 1 9
35. Benfica 0 3 0 0 3 2 7
36. Ajax 0 3 0 0 3 1 11
