Resultados y clasificación de la 4ª jornada de la Liga de Campeones

Resultados del martes en la 3ª jornada de la Liga de Campeones...

Resultados y clasificación de la 4ª jornada de la Liga de Campeones

Resultados del martes en la 3ª jornada de la Liga de Campeones europea y clasificación:

- Grupo único:

Olympiacos (GRE) - PSV Eindhoven (NED) 1 - 1

Atlético de Madrid (ESP) - Union St-Gilloise (BEL) 3 - 1

Bodo/Glimt (NOR) - Mónaco (FRA) 0 - 1

Juventus (ITA) - Sporting de Lisboa (POR) 1 - 1

París SG (FRA) - Bayern Múnich (GER) 1 - 2

Liverpool (ENG) - Real Madrid (ESP) 1 - 0

Tottenham (ENG) - FC Copenhague (DEN) 4 - 0

Slavia Praga (CZE) - Arsenal (ENG) 0 - 3

Nápoles (ITA) - Eintracht Fráncfort (GER) 0 - 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Bayern Múnich 12 4 4 0 0 14 3

2. Arsenal 12 4 4 0 0 11 0

3. París SG 9 4 3 0 1 14 5

4. Inter 9 3 3 0 0 9 0

5. Real Madrid 9 4 3 0 1 8 2

6. Liverpool 9 4 3 0 1 9 4

7. Tottenham 8 4 2 2 0 7 2

8. Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 12 7

9. Manchester City 7 3 2 1 0 6 2

10. Sporting de Lisboa 7 4 2 1 1 8 5

11. Newcastle 6 3 2 0 1 8 2

12. Barcelona 6 3 2 0 1 9 4

13. Chelsea 6 3 2 0 1 7 4

14. Atlético de Madrid 6 4 2 0 2 10 9

15. Qarabag 6 3 2 0 1 6 5

16. Galatasaray 6 3 2 0 1 5 6

17. PSV Eindhoven 5 4 1 2 1 9 7

18. Mónaco 5 4 1 2 1 4 6

19. Atalanta 4 3 1 1 1 2 5

20. Eintracht Fráncfort 4 4 1 1 2 7 11

21. Nápoles 4 4 1 1 2 4 9

22. Marsella 3 3 1 0 2 6 4

23. Juventus 3 4 0 3 1 7 8

24. FC Brujas 3 3 1 0 2 5 7

25. Athletic 3 3 1 0 2 4 7

26. Union St-Gilloise 3 4 1 0 3 4 12

27. Bodo/Glimt 2 4 0 2 2 5 8

28. Pafos FC 2 3 0 2 1 1 5

29. Bayer Leverkusen 2 3 0 2 1 5 10

30. Slavia Praga 2 4 0 2 2 2 8

31. Olympiacos 2 4 0 2 2 2 9

32. Villarreal 1 3 0 1 2 2 5

33. FC Copenhague 1 4 0 1 3 4 12

34. Kairat Almaty 1 3 0 1 2 1 9

35. Benfica 0 3 0 0 3 2 7

36. Ajax 0 3 0 0 3 1 11

