Resultados y clasificación de la 5ª fecha de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Liverpool 2 Gravenberch (10), Ekitike (29)
Everton 1 Gueye (58)
Burnley 1 Anthony (20)
Nottingham 1 Williams (2)
Brighton 2 Minteh (8), Ayari (31)
Tottenham 2 Richarlison (43), van Hecke (82 en contra)
West Ham 1 Bowen (49)
Crystal Palace 2 Mateta (37), Mitchell (68)
Wolverhampton 1 Krejci (8)
Leeds 3 Calvert-Lewin (30), Stach (39), Okafor (45)
Manchester United 2 Fernandes (14), Casemiro (37)
Chelsea 1 Chalobah (80)
Fulham 3 Iwobi (38), Wilson (40), Pinnock (50 en contra)
Brentford 1 Damsgaard (20)
- Domingo:
AFC Bournemouth 0
Newcastle 0
Sunderland 1 Isidor (75)
Aston Villa 1 Cash (67)
Arsenal 1 Martinelli (90+3)
Manchester City 1 Haaland
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Liverpool 15 5 5 0 0 11 5 6
2. Arsenal 10 5 3 1 1 10 2 8
3. Tottenham 10 5 3 1 1 10 3 7
4. AFC Bournemouth 10 5 3 1 1 6 5 1
5. Crystal Palace 9 5 2 3 0 6 2 4
6. Chelsea 8 5 2 2 1 10 5 5
7. Sunderland 8 5 2 2 1 6 4 2
8. Fulham 8 5 2 2 1 6 5 1
9. Manchester City 7 5 2 1 2 9 5 4
10. Everton 7 5 2 1 2 6 5 1
11. Manchester United 7 5 2 1 2 6 8 -2
12. Leeds 7 5 2 1 2 4 7 -3
13. Newcastle 6 5 1 3 1 3 3 0
14. Brighton 5 5 1 2 2 6 8 -2
15. Nottingham 5 5 1 2 2 5 9 -4
16. Burnley 4 5 1 1 3 5 8 -3
17. Brentford 4 5 1 1 3 6 10 -4
18. Aston Villa 3 5 0 3 2 1 5 -4
19. West Ham 3 5 1 0 4 5 13 -8
20. Wolverhampton 0 5 0 0 5 3 12 -9
