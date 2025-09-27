Resultados y clasificación de la 5ª fecha de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Bayern Múnich 4 Tah (22), Kane (45 de penal, 65), Laimer (87)
Werder Bremen 0
- Sábado:
Heidenheim 2 Kaufmann (47), Sirlord (54)
Augsburgo 1 Tietz (90+8)
St Pauli 1 Wahl (32)
Bayer Leverkusen 2 Tapsoba (25), Poku (58)
Wolfsburgo 0
RB Leipzig 1 Bakayoko (8)
Maguncia 0
Borussia Dortmund 2 Svensson (27), Adeyemi (40)
(16h30 GMT) B. Mönchengladbach
Eintracht Fráncfort
- Domingo:
(13h30 GMT) Friburgo
Hoffenheim
(15h30 GMT) Colonia
Stuttgart
(17h30 GMT) Unión Berlín
Hamburgo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 15 5 5 0 0 22 3 19
2. Borussia Dortmund 13 5 4 1 0 11 3 8
3. RB Leipzig 12 5 4 0 1 7 7 0
4. Bayer Leverkusen 8 5 2 2 1 10 8 2
5. Colonia 7 4 2 1 1 9 7 2
6. St Pauli 7 5 2 1 2 8 8 0
7. Eintracht Fráncfort 6 4 2 0 2 11 9 2
8. Friburgo 6 4 2 0 2 8 8 0
9. Stuttgart 6 4 2 0 2 5 5 0
10. Hoffenheim 6 4 2 0 2 8 10 -2
11. Unión Berlín 6 4 2 0 2 8 11 -3
12. Wolfsburgo 5 5 1 2 2 7 7 0
13. Maguncia 4 5 1 1 3 5 6 -1
14. Werder Bremen 4 5 1 1 3 8 14 -6
15. Hamburgo 4 4 1 1 2 2 8 -6
16. Augsburgo 3 5 1 0 4 8 12 -4
17. Heidenheim 3 5 1 0 4 4 10 -6
18. B. Mönchengladbach 2 4 0 2 2 1 6 -5
./bds/iga
Otras noticias de Bundesliga
- 1
Con una advertencia al Gobierno, Martín Lousteau destacó la gestión de Javier Milei para conseguir el salvataje de EE.UU.
- 2
Tuiteros de brazos caídos: los números que desnudan cómo a Milei se le complicó la batalla de las redes
- 3
El Gobierno anunció que compró US$1345 millones y negó que haya un cepo cambiario
- 4
Rusia está ayudando a China a prepararse para una potencial invasión de Taiwán, según un informe