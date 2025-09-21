Resultados y clasificación de la 5ª fecha de La Liga
Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de España y...
Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Betis 3 Hernández (7), Remiro (49 en contra), Fornals (69)
Real Sociedad 1 Méndez (13)
- Sábado:
Girona 0
Levante 4 Etta Eyong (43), Álvarez (49), Romero (70), Koyalipou (90+2)
Real Madrid 2 Militao (22), Mbappé (47)
Espanyol 0
Alavés 1 Vicente (17 de penal)
Sevilla 2 Vargas (10), Sánchez (67)
Villarreal 2 Mikautadze (69), Gueye (85)
Osasuna 1 Budimir (45+6 de penal)
Valencia 2 Santamaria (73), Duro (90+3)
Athletic 0
- Domingo:
Rayo 1 de Frutos (65)
Celta 1 Iglesias (49)
Mallorca 1 Muriqi (85)
Atlético de Madrid 1 Gallagher (79)
Elche 1 Silva (9)
Real Oviedo 0
Barcelona 3 Torres (15, 34), Olmo (62)
Getafe 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 15 5 5 0 0 10 2 8
2. Barcelona 13 5 4 1 0 16 3 13
3. Villarreal 10 5 3 1 1 10 4 6
4. Espanyol 10 5 3 1 1 8 7 1
5. Elche 9 5 2 3 0 7 4 3
6. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2
7. Athletic 9 5 3 0 2 6 6 0
8. Getafe 9 5 3 0 2 6 7 -1
9. Sevilla 7 5 2 1 2 9 8 1
10. Alavés 7 5 2 1 2 5 5 0
11. Valencia 7 5 2 1 2 6 8 -2
12. Atlético de Madrid 6 5 1 3 1 6 5 1
13. Osasuna 6 5 2 0 3 4 4 0
14. Rayo 5 5 1 2 2 5 6 -1
15. Celta 5 6 0 5 1 5 7 -2
16. Levante 4 5 1 1 3 9 9 0
17. Real Oviedo 3 5 1 0 4 1 8 -7
18. Real Sociedad 2 5 0 2 3 5 9 -4
19. Mallorca 2 5 0 2 3 5 10 -5
20. Girona 1 5 0 1 4 2 15 -13
