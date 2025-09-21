LA NACION

Resultados y clasificación de la 5ª fecha de La Liga

Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de España y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la 5ª fecha de La Liga
Resultados y clasificación de la 5ª fecha de La LigaPIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

```html

Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Betis 3 Hernández (7), Remiro (49 en contra), Fornals (69)

Real Sociedad 1 Méndez (13)

- Sábado:

Girona 0

Levante 4 Etta Eyong (43), Álvarez (49), Romero (70), Koyalipou (90+2)

Real Madrid 2 Militao (22), Mbappé (47)

Espanyol 0

Alavés 1 Vicente (17 de penal)

Sevilla 2 Vargas (10), Sánchez (67)

Villarreal 2 Mikautadze (69), Gueye (85)

Osasuna 1 Budimir (45+6 de penal)

Valencia 2 Santamaria (73), Duro (90+3)

Athletic 0

- Domingo:

Rayo 1 de Frutos (65)

Celta 1 Iglesias (49)

Mallorca 1 Muriqi (85)

Atlético de Madrid 1 Gallagher (79)

Elche 1 Silva (9)

Real Oviedo 0

Barcelona 3 Torres (15, 34), Olmo (62)

Getafe 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 15 5 5 0 0 10 2 8

2. Barcelona 13 5 4 1 0 16 3 13

3. Villarreal 10 5 3 1 1 10 4 6

4. Espanyol 10 5 3 1 1 8 7 1

5. Elche 9 5 2 3 0 7 4 3

6. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2

7. Athletic 9 5 3 0 2 6 6 0

8. Getafe 9 5 3 0 2 6 7 -1

9. Sevilla 7 5 2 1 2 9 8 1

10. Alavés 7 5 2 1 2 5 5 0

11. Valencia 7 5 2 1 2 6 8 -2

12. Atlético de Madrid 6 5 1 3 1 6 5 1

13. Osasuna 6 5 2 0 3 4 4 0

14. Rayo 5 5 1 2 2 5 6 -1

15. Celta 5 6 0 5 1 5 7 -2

16. Levante 4 5 1 1 3 9 9 0

17. Real Oviedo 3 5 1 0 4 1 8 -7

18. Real Sociedad 2 5 0 2 3 5 9 -4

19. Mallorca 2 5 0 2 3 5 10 -5

20. Girona 1 5 0 1 4 2 15 -13

./bds

```

LA NACION
Más leídas
  1. El camino de Milei a octubre: visita a Trump, negociación clave con los gobernadores y la campaña "al hombro"
    1

    El camino de Milei a octubre: la visita a Trump, la negociación clave con los gobernadores y la campaña “al hombro”

  2. Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
    2

    Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”

  3. Verstappen se consagró en Azerbaiyán y el argentino terminó 19° por el toque de Albon
    3

    Franco Colapinto terminó 19° en el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán; Max Verstappen voló en Bakú

  4. El incómodo momento que vivió Evangelina Anderson con Eros Ramazzotti
    4

    El incómodo momento que vivió Evangelina Anderson con Eros Ramazzotti

Cargando banners ...