Resultados y clasificación de la 5ª fecha de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 5ª jornada de la Ligue 1 francesa, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Lyon 1 Tessmann (65)
Angers 0
- Sábado:
Nantes 2 Mwanga (64), El-Arabi (90+6)
Rennes 2 Blas (29 de penal), Lepaul (35)
Brest 4 Ajorque (6), Del Castillo (9), Chotard (70), Labeau Lascary (76)
Niza 1 Moffi (30)
Lens 3 Saïd (28), Thauvin (43), Fofana (52)
Lille 0
- Domingo:
Paris FC 2 Dicko (81), Gory (90+4)
Estrasburgo 3 Paez (27), Doué (78), Emegha (87)
Auxerre 1 Loader (45+2)
Toulouse 0
Le Havre 1 Soumaré (47)
Lorient 1 Aiyegun (21)
Mónaco 5 Biereth (28), Fati (46, 83), Kouao (86 en contra), Ilenikhena (90+3)
Metz 2 Diallo (13), Hein (67 de penal)
- Lunes:
(18H00 GMT) Marsella
París SG
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 12 4 4 0 0 10 3 7
2. Mónaco 12 5 4 0 1 13 7 6
3. Lyon 12 5 4 0 1 7 3 4
4. Estrasburgo 12 5 4 0 1 8 5 3
5. Lille 10 5 3 1 1 13 8 5
6. Lens 9 5 3 0 2 8 5 3
7. Rennes 8 5 2 2 1 7 8 -1
8. Marsella 6 4 2 0 2 9 4 5
9. Toulouse 6 5 2 0 3 7 9 -2
10. Auxerre 6 5 2 0 3 4 6 -2
11. Paris FC 6 5 2 0 3 9 12 -3
12. Niza 6 5 2 0 3 6 9 -3
13. Angers 5 5 1 2 2 3 4 -1
14. Brest 4 5 1 1 3 9 11 -2
15. Le Havre 4 5 1 1 3 6 8 -2
16. Nantes 4 5 1 1 3 3 5 -2
17. Lorient 4 5 1 1 3 6 13 -7
18. Metz 1 5 0 1 4 5 13 -8
