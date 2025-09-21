LA NACION

Resultados y clasificación de la 5ª fecha de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 5ª jornada de la Ligue 1 francesa, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Lyon 1 Tessmann (65)

Angers 0

- Sábado:

Nantes 2 Mwanga (64), El-Arabi (90+6)

Rennes 2 Blas (29 de penal), Lepaul (35)

Brest 4 Ajorque (6), Del Castillo (9), Chotard (70), Labeau Lascary (76)

Niza 1 Moffi (30)

Lens 3 Saïd (28), Thauvin (43), Fofana (52)

Lille 0

- Domingo:

Paris FC 2 Dicko (81), Gory (90+4)

Estrasburgo 3 Paez (27), Doué (78), Emegha (87)

Auxerre 1 Loader (45+2)

Toulouse 0

Le Havre 1 Soumaré (47)

Lorient 1 Aiyegun (21)

Mónaco 5 Biereth (28), Fati (46, 83), Kouao (86 en contra), Ilenikhena (90+3)

Metz 2 Diallo (13), Hein (67 de penal)

- Lunes:

(18H00 GMT) Marsella

París SG

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 12 4 4 0 0 10 3 7

2. Mónaco 12 5 4 0 1 13 7 6

3. Lyon 12 5 4 0 1 7 3 4

4. Estrasburgo 12 5 4 0 1 8 5 3

5. Lille 10 5 3 1 1 13 8 5

6. Lens 9 5 3 0 2 8 5 3

7. Rennes 8 5 2 2 1 7 8 -1

8. Marsella 6 4 2 0 2 9 4 5

9. Toulouse 6 5 2 0 3 7 9 -2

10. Auxerre 6 5 2 0 3 4 6 -2

11. Paris FC 6 5 2 0 3 9 12 -3

12. Niza 6 5 2 0 3 6 9 -3

13. Angers 5 5 1 2 2 3 4 -1

14. Brest 4 5 1 1 3 9 11 -2

15. Le Havre 4 5 1 1 3 6 8 -2

16. Nantes 4 5 1 1 3 3 5 -2

17. Lorient 4 5 1 1 3 6 13 -7

18. Metz 1 5 0 1 4 5 13 -8

./bds

