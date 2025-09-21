Resultados y clasificación de la 5ª fecha de la Premier League

Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Liverpool 2 Gravenberch (10), Ekitike (29)

Everton 1 Gueye (58)

Burnley 1 Anthony (20)

Nottingham 1 Williams (2)

Brighton 2 Minteh (8), Ayari (31)

Tottenham 2 Richarlison (43), van Hecke (82 en contra)

West Ham 1 Bowen (49)

Crystal Palace 2 Mateta (37), Mitchell (68)

Wolverhampton 1 Krejci (8)

Leeds 3 Calvert-Lewin (30), Stach (39), Okafor (45)

Manchester United 2 Fernandes (14), Casemiro (37)

Chelsea 1 Chalobah (80)

Fulham 3 Iwobi (38), Wilson (40), Pinnock (50 en contra)

Brentford 1 Damsgaard (20)

- Domingo:

AFC Bournemouth 0

Newcastle 0

Sunderland 1 Isidor (75)

Aston Villa 1 Cash (67)

(15h30 GMT) Arsenal

Manchester City

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Liverpool 15 5 5 0 0 11 5 6

2. Tottenham 10 5 3 1 1 10 3 7

3. AFC Bournemouth 10 5 3 1 1 6 5 1

4. Arsenal 9 4 3 0 1 9 1 8

5. Crystal Palace 9 5 2 3 0 6 2 4

6. Chelsea 8 5 2 2 1 10 5 5

7. Sunderland 8 5 2 2 1 6 4 2

8. Fulham 8 5 2 2 1 6 5 1

9. Everton 7 5 2 1 2 6 5 1

10. Manchester United 7 5 2 1 2 6 8 -2

11. Leeds 7 5 2 1 2 4 7 -3

12. Manchester City 6 4 2 0 2 8 4 4

13. Newcastle 6 5 1 3 1 3 3 0

14. Brighton 5 5 1 2 2 6 8 -2

15. Nottingham 5 5 1 2 2 5 9 -4

16. Burnley 4 5 1 1 3 5 8 -3

17. Brentford 4 5 1 1 3 6 10 -4

18. Aston Villa 3 5 0 3 2 1 5 -4

19. West Ham 3 5 1 0 4 5 13 -8

20. Wolverhampton 0 5 0 0 5 3 12 -9

./bds/iga