Resultados y clasificación de la 5ª fecha de la Serie A
Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Como 1 Paz (32)
Cremonese 1 Baschirotto (69)
Juventus 1 Cabal (78)
Atalanta 1 Sulemana (45+1)
(18h45 GMT) Cagliari
Inter
- Domingo:
(10h30 GMT) Sassuolo
Udinese
(13h00 GMT) Roma
Hellas Verona
Pisa
Fiorentina
(16h00 GMT) Lecce
Bolonia
(18h45 GMT) Milan
Nápoles
- Lunes:
(16h30 GMT) Parma
Torino
(18h45 GMT) Génova
Lazio
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Nápoles 12 4 4 0 0 9 3 6
2. Juventus 11 5 3 2 0 9 5 4
3. Milan 9 4 3 0 1 7 2 5
4. Roma 9 4 3 0 1 3 1 2
5. Atalanta 9 5 2 3 0 10 4 6
6. Cremonese 9 5 2 3 0 6 4 2
7. Como 8 5 2 2 1 6 4 2
8. Cagliari 7 4 2 1 1 5 3 2
9. Udinese 7 4 2 1 1 4 5 -1
10. Inter 6 4 2 0 2 11 7 4
11. Bolonia 6 4 2 0 2 3 3 0
12. Torino 4 4 1 1 2 1 8 -7
13. Lazio 3 4 1 0 3 4 4 0
14. Sassuolo 3 4 1 0 3 4 7 -3
15. Hellas Verona 3 4 0 3 1 2 6 -4
16. Génova 2 4 0 2 2 2 4 -2
17. Fiorentina 2 4 0 2 2 3 6 -3
18. Parma 2 4 0 2 2 1 5 -4
19. Pisa 1 4 0 1 3 3 6 -3
20. Lecce 1 4 0 1 3 2 8 -6
