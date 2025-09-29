Resultados y clasificación de la 5ª fecha de la Serie A
Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Como 1 Paz (32)
Cremonese 1 Baschirotto (69)
Juventus 1 Cabal (78)
Atalanta 1 Sulemana (45+1)
Cagliari 0
Inter 2 Lautaro Martínez (9), Esposito (82)
- Domingo:
Sassuolo 3 Lauriente (8), Kone (12), Iannoni (81)
Udinese 1 Davis (55)
Roma 2 Dovbyk (7), Soulé (79)
Hellas Verona 0
Pisa 0
Fiorentina 0
Lecce 2 Coulibaly (14), Camarda (90+4)
Bolonia 2 Orsolini (45+1 de penal), Odgaard (71)
Milan 2 Saelemaekers (3), Pulisic (31)
Nápoles 1 De Bruyne (60 de penal)
- Lunes:
Parma 2 Pallegrino (36 penal, 72)
Torino 1 Ngonge (50)
(18h45 GMT) Génova
Lazio
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Milan 12 5 4 0 1 9 3 6
2. Nápoles 12 5 4 0 1 10 5 5
3. Roma 12 5 4 0 1 5 1 4
4. Juventus 11 5 3 2 0 9 5 4
5. Inter 9 5 3 0 2 13 7 6
6. Atalanta 9 5 2 3 0 10 4 6
7. Cremonese 9 5 2 3 0 6 4 2
8. Como 8 5 2 2 1 6 4 2
9. Bolonia 7 5 2 1 2 5 5 0
10. Cagliari 7 5 2 1 2 5 5 0
11. Udinese 7 5 2 1 2 5 8 -3
12. Sassuolo 6 5 2 0 3 7 8 -1
13. Parma 5 5 1 2 2 3 6 -3
14. Torino 4 5 1 1 3 2 10 -8
15. Lazio 3 4 1 0 3 4 4 0
16. Fiorentina 3 5 0 3 2 3 6 -3
17. Hellas Verona 3 5 0 3 2 2 8 -6
18. Génova 2 4 0 2 2 2 4 -2
19. Pisa 2 5 0 2 3 3 6 -3
20. Lecce 2 5 0 2 3 4 10 -6
