Resultados y clasificación de la 5ª fecha de la Serie A

Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Como 1 Paz (32)

Cremonese 1 Baschirotto (69)

Juventus 1 Cabal (78)

Atalanta 1 Sulemana (45+1)

Cagliari 0

Inter 2 Lautaro Martínez (9), Esposito (82)

- Domingo:

Sassuolo 3 Lauriente (8), Kone (12), Iannoni (81)

Udinese 1 Davis (55)

Roma 2 Dovbyk (7), Soulé (79)

Hellas Verona 0

Pisa 0

Fiorentina 0

Lecce 2 Coulibaly (14), Camarda (90+4)

Bolonia 2 Orsolini (45+1 de penal), Odgaard (71)

Milan 2 Saelemaekers (3), Pulisic (31)

Nápoles 1 De Bruyne (60 de penal)

- Lunes:

Parma 2 Pallegrino (36 penal, 72)

Torino 1 Ngonge (50)

(18h45 GMT) Génova

Lazio

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Milan 12 5 4 0 1 9 3 6

2. Nápoles 12 5 4 0 1 10 5 5

3. Roma 12 5 4 0 1 5 1 4

4. Juventus 11 5 3 2 0 9 5 4

5. Inter 9 5 3 0 2 13 7 6

6. Atalanta 9 5 2 3 0 10 4 6

7. Cremonese 9 5 2 3 0 6 4 2

8. Como 8 5 2 2 1 6 4 2

9. Bolonia 7 5 2 1 2 5 5 0

10. Cagliari 7 5 2 1 2 5 5 0

11. Udinese 7 5 2 1 2 5 8 -3

12. Sassuolo 6 5 2 0 3 7 8 -1

13. Parma 5 5 1 2 2 3 6 -3

14. Torino 4 5 1 1 3 2 10 -8

15. Lazio 3 4 1 0 3 4 4 0

16. Fiorentina 3 5 0 3 2 3 6 -3

17. Hellas Verona 3 5 0 3 2 2 8 -6

18. Génova 2 4 0 2 2 2 4 -2

19. Pisa 2 5 0 2 3 3 6 -3

20. Lecce 2 5 0 2 3 4 10 -6

