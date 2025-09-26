Resultados y clasificación de la 5ª jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y...
Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Bayern Múnich 4 Tah (22), Kane (45 de penal, 65), Laimer (87)
Werder Bremen 0
- Sábado:
(13h30 GMT) Heidenheim
Augsburgo
St Pauli
Bayer Leverkusen
Wolfsburgo
RB Leipzig
Maguncia
Borussia Dortmund
(16h30 GMT) Borussia Mönchengladbach
Eintracht Fráncfort
- Domingo:
(13h30 GMT) Friburgo
Hoffenheim
(15h30 GMT) Colonia
Stuttgart
(17h30 GMT) Unión Berlín
Hamburgo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 15 5 5 0 0 22 3 19
2. Borussia Dortmund 10 4 3 1 0 9 3 6
3. RB Leipzig 9 4 3 0 1 6 7 -1
4. Colonia 7 4 2 1 1 9 7 2
5. St Pauli 7 4 2 1 1 7 6 1
6. Eintracht Fráncfort 6 4 2 0 2 11 9 2
7. Friburgo 6 4 2 0 2 8 8 0
8. Stuttgart 6 4 2 0 2 5 5 0
9. Hoffenheim 6 4 2 0 2 8 10 -2
10. Unión Berlín 6 4 2 0 2 8 11 -3
11. Bayer Leverkusen 5 4 1 2 1 8 7 1
12. Wolfsburgo 5 4 1 2 1 7 6 1
13. Maguncia 4 4 1 1 2 5 4 1
14. Werder Bremen 4 5 1 1 3 8 14 -6
15. Hamburgo 4 4 1 1 2 2 8 -6
16. Augsburgo 3 4 1 0 3 7 10 -3
17. Borussia Mönchengladbach 2 4 0 2 2 1 6 -5
18. Heidenheim 0 4 0 0 4 2 9 -7
