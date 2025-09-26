LA NACION

Resultados y clasificación de la 5ª jornada de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y tabla de clasificación:

Resultados y clasificación de la 5ª jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Bayern Múnich 4 Tah (22), Kane (45 de penal, 65), Laimer (87)

Werder Bremen 0

- Sábado:

(13h30 GMT) Heidenheim

Augsburgo

St Pauli

Bayer Leverkusen

Wolfsburgo

RB Leipzig

Maguncia

Borussia Dortmund

(16h30 GMT) Borussia Mönchengladbach

Eintracht Fráncfort

- Domingo:

(13h30 GMT) Friburgo

Hoffenheim

(15h30 GMT) Colonia

Stuttgart

(17h30 GMT) Unión Berlín

Hamburgo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 15 5 5 0 0 22 3 19

2. Borussia Dortmund 10 4 3 1 0 9 3 6

3. RB Leipzig 9 4 3 0 1 6 7 -1

4. Colonia 7 4 2 1 1 9 7 2

5. St Pauli 7 4 2 1 1 7 6 1

6. Eintracht Fráncfort 6 4 2 0 2 11 9 2

7. Friburgo 6 4 2 0 2 8 8 0

8. Stuttgart 6 4 2 0 2 5 5 0

9. Hoffenheim 6 4 2 0 2 8 10 -2

10. Unión Berlín 6 4 2 0 2 8 11 -3

11. Bayer Leverkusen 5 4 1 2 1 8 7 1

12. Wolfsburgo 5 4 1 2 1 7 6 1

13. Maguncia 4 4 1 1 2 5 4 1

14. Werder Bremen 4 5 1 1 3 8 14 -6

15. Hamburgo 4 4 1 1 2 2 8 -6

16. Augsburgo 3 4 1 0 3 7 10 -3

17. Borussia Mönchengladbach 2 4 0 2 2 1 6 -5

18. Heidenheim 0 4 0 0 4 2 9 -7

