Resultados y clasificación de la 5ª jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Bayern Múnich 4 Tah (22), Kane (45 de penal, 65), Laimer (87)
Werder Bremen 0
- Sábado:
Heidenheim 2 Kaufmann (47), Sirlord (54)
Augsburgo 1 Tietz (90+8)
St Pauli 1 Wahl (32)
Bayer Leverkusen 2 Tapsoba (25), Poku (58)
Wolfsburgo 0
RB Leipzig 1 Bakayoko (8)
Maguncia 0
Borussia Dortmund 2 Svensson (27), Adeyemi (40)
Borussia Mönchengladbach 4 Castrop (72), Tabakovic (78), Engelhardt (83), Ranos (90+9)
Eintracht Fráncfort 6 Koch (11, 47), Knauff (15), Burkardt (35), Chaibi (39), Uzun (45+1)
- Domingo:
Friburgo 1 Kubler (5)
Hoffenheim 1 Asllani (13)
En juego:
Colonia
Stuttgart
(17h30 GMT) Unión Berlín
Hamburgo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 15 5 5 0 0 22 3 19
2. Borussia Dortmund 13 5 4 1 0 11 3 8
3. RB Leipzig 12 5 4 0 1 7 7 0
4. Eintracht Fráncfort 9 5 3 0 2 17 13 4
5. Bayer Leverkusen 8 5 2 2 1 10 8 2
6. Colonia 7 4 2 1 1 9 7 2
7. Friburgo 7 5 2 1 2 9 9 0
8. St Pauli 7 5 2 1 2 8 8 0
9. Hoffenheim 7 5 2 1 2 9 11 -2
10. Stuttgart 6 4 2 0 2 5 5 0
11. Unión Berlín 6 4 2 0 2 8 11 -3
12. Wolfsburgo 5 5 1 2 2 7 7 0
13. Maguncia 4 5 1 1 3 5 6 -1
14. Werder Bremen 4 5 1 1 3 8 14 -6
15. Hamburgo 4 4 1 1 2 2 8 -6
16. Augsburgo 3 5 1 0 4 8 12 -4
17. Heidenheim 3 5 1 0 4 4 10 -6
18. Borussia Mönchengladbach 2 5 0 2 3 5 12 -7
./bds/dr
Otras noticias de Bundesliga
- 1
El problema no son las preguntas, sino las respuestas
- 2
Alcaraz derrotó a Nakashima con un show de tiros ganadores y avanzó a las semifinales de Tokio
- 3
Violencia en el conurbano. Mataron a un comisario retirado de la PFA durante un robo en su casa
- 4
Robertito Funes y el equipo de LN+ fueron agredidos en la marcha por el triple crimen: “Todo se desvirtuó“