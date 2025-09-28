Resultados y clasificación de la 5ª jornada de la Bundesliga

LA NACION

Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Bayern Múnich 4 Tah (22), Kane (45 de penal, 65), Laimer (87)

Werder Bremen 0

- Sábado:

Heidenheim 2 Kaufmann (47), Sirlord (54)

Augsburgo 1 Tietz (90+8)

St Pauli 1 Wahl (32)

Bayer Leverkusen 2 Tapsoba (25), Poku (58)

Wolfsburgo 0

RB Leipzig 1 Bakayoko (8)

Maguncia 0

Borussia Dortmund 2 Svensson (27), Adeyemi (40)

Borussia Mönchengladbach 4 Castrop (72), Tabakovic (78), Engelhardt (83), Ranos (90+9)

Eintracht Fráncfort 6 Koch (11, 47), Knauff (15), Burkardt (35), Chaibi (39), Uzun (45+1)

- Domingo:

Friburgo 1 Kubler (5)

Hoffenheim 1 Asllani (13)

En juego:

Colonia

Stuttgart

(17h30 GMT) Unión Berlín

Hamburgo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 15 5 5 0 0 22 3 19

2. Borussia Dortmund 13 5 4 1 0 11 3 8

3. RB Leipzig 12 5 4 0 1 7 7 0

4. Eintracht Fráncfort 9 5 3 0 2 17 13 4

5. Bayer Leverkusen 8 5 2 2 1 10 8 2

6. Colonia 7 4 2 1 1 9 7 2

7. Friburgo 7 5 2 1 2 9 9 0

8. St Pauli 7 5 2 1 2 8 8 0

9. Hoffenheim 7 5 2 1 2 9 11 -2

10. Stuttgart 6 4 2 0 2 5 5 0

11. Unión Berlín 6 4 2 0 2 8 11 -3

12. Wolfsburgo 5 5 1 2 2 7 7 0

13. Maguncia 4 5 1 1 3 5 6 -1

14. Werder Bremen 4 5 1 1 3 8 14 -6

15. Hamburgo 4 4 1 1 2 2 8 -6

16. Augsburgo 3 5 1 0 4 8 12 -4

17. Heidenheim 3 5 1 0 4 4 10 -6

18. Borussia Mönchengladbach 2 5 0 2 3 5 12 -7

