Resultados y clasificación de la 5ª jornada de la Europa League
Resultados de los partidos de la 5ª jornada de la Europa League, disputados este jueves...
Oporto (POR) 3 Veiga (1, 33), Samu Omorodion (61 de penal)
Niza (FRA) 0
Aston Villa (ENG) 2 Malen (27, 42)
Young Boys (SUI) 1 Monteiro (90)
Viktoria Pilsen (CZE) 0
Friburgo (GER) 0
Roma (ITA) 2 El Aynaoui (7), El Shaarawy (83)
Midtjylland (DEN) 1 Paulinho (86)
Lille (FRA) 4 Correia (21), Mukau (36), Igamane (69), André (86)
Dinamo Zagreb (CRO) 0
Feyenoord (NED) 1 Ueda (11)
Celtic (SCO) 3 Yang (31), Hatate (43), Nygren (82)
Ludogorets (BUL) 3 Stanic (11 de penal, 49, 62 de penal)
Celta de Vigo (ESP) 2 Durán (70), El Abdellaoui (90+6)
PAOK (GRE) 1 Ivanusec (69), Brann (NOR) 1 Kornvig (89)
Fenerbahçe (TUR) 1 Talisca (69)
Ferencvaros (HUN) 1 Varga (66)
Glasgow Rangers (SCO) 1 Tavernier (45+3 de penal)
Sporting Braga (POR) 1 Martínez (69)
Nottingham Forest (ENG) 3 Yates (28), Kalimuendo (44), Milenkovic (59)
Malmö (SWE) 0
Bolonia (ITA) 4 Odgaard (26), Dallinga (51), Bernardeschi (53), Orsolini (86)
Salzburgo (AUT) 1 Vertessen (33)
Estrella Roja (SRB) 1 Duarte (50)
FCSB (ROM) 0
Genk (BEL) 2 Oh (14), Karetsas (45+2)
Basilea (SUI) 1 Otele (57)
Go Ahead Eagles (NED) 0
Stuttgart (GER) 4 Leweling (20, 35), El Khannouss (59), Bouanani (90+3)
Maccabi Tel Aviv (ISR) 0
Lyon (FRA) 6 Vinicius Abner (4), Tolisso (25, 51, 53), Niakhaté (35 de penal), Karabec (62).
Panathinaikos (GRE) 2 Swiderski (18), Calabria (74)
Sturm Graz (AUT) 1 Kiteishvili (34)
Betis (ESP) 2 Cucho Hernández (42), Ez Abde (50)
Utrecht (NED) 1 Miguel Rodríguez (55)
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Lyon 12 5 4 0 1 11 2
2. Midtjylland 12 5 4 0 1 12 5
3. Aston Villa 12 5 4 0 1 8 3
4. Friburgo 11 5 3 2 0 8 3
5. Betis 11 5 3 2 0 8 3
6. Ferencvaros 11 5 3 2 0 9 5
7. Sporting de Braga 10 5 3 1 1 9 5
8. Oporto 10 5 3 1 1 7 4
9. Genk 10 5 3 1 1 7 5
10. Celta 9 5 3 0 2 11 7
11. Lille 9 5 3 0 2 10 6
12. Stuttgart 9 5 3 0 2 8 4
13. Viktoria Pílsen 9 5 2 3 0 6 2
14. Panathinaikos 9 5 3 0 2 9 7
15. Roma 9 5 3 0 2 7 5
16. Nottingham 8 5 2 2 1 9 5
17. PAOK 8 5 2 2 1 10 7
18. Bolonia 8 5 2 2 1 7 4
19. Brann Bergen 8 5 2 2 1 6 3
20. Fenerbahçe 8 5 2 2 1 5 5
21. Celtic de Glasgow 7 5 2 1 2 7 8
22. Estrella Roja 7 5 2 1 2 4 5
23. Dinamo Zagreb 7 5 2 1 2 7 10
24. Basilea 6 5 2 0 3 7 7
25. Ludogorets 6 5 2 0 3 8 11
26. Young Boys 6 5 2 0 3 7 12
27. Go Ahead Eagles 6 5 2 0 3 4 9
28. Sturm Graz 4 5 1 1 3 4 7
29. Salzburgo 3 5 1 0 4 5 10
30. Feyenoord 3 5 1 0 4 4 9
31. FCSB 3 5 1 0 4 3 8
32. FC Utrecht 1 5 0 1 4 2 7
33. Glasgow Rangers 1 5 0 1 4 2 9
34. Malmö FF 1 5 0 1 4 2 10
35. Maccabi Tel Aviv 1 5 0 1 4 1 14
36. Niza 0 5 0 0 5 4 12
NOTA: los ocho primeros de clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.
