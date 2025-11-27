LA NACION

Resultados y clasificación de la 5ª jornada de la Europa League

Resultados de los partidos de la 5ª jornada de la Europa League, disputados este jueves...

Resultados y clasificación de la 5ª jornada de la Europa League
Resultados y clasificación de la 5ª jornada de la Europa League

Resultados de los partidos de la 5ª jornada de la Europa League, disputados este jueves, y tabla de clasificación:

Oporto (POR) 3 Veiga (1, 33), Samu Omorodion (61 de penal)

Niza (FRA) 0

Aston Villa (ENG) 2 Malen (27, 42)

Young Boys (SUI) 1 Monteiro (90)

Viktoria Pilsen (CZE) 0

Friburgo (GER) 0

Roma (ITA) 2 El Aynaoui (7), El Shaarawy (83)

Midtjylland (DEN) 1 Paulinho (86)

Lille (FRA) 4 Correia (21), Mukau (36), Igamane (69), André (86)

Dinamo Zagreb (CRO) 0

Feyenoord (NED) 1 Ueda (11)

Celtic (SCO) 3 Yang (31), Hatate (43), Nygren (82)

Ludogorets (BUL) 3 Stanic (11 de penal, 49, 62 de penal)

Celta de Vigo (ESP) 2 Durán (70), El Abdellaoui (90+6)

PAOK (GRE) 1 Ivanusec (69), Brann (NOR) 1 Kornvig (89)

Fenerbahçe (TUR) 1 Talisca (69)

Ferencvaros (HUN) 1 Varga (66)

Glasgow Rangers (SCO) 1 Tavernier (45+3 de penal)

Sporting Braga (POR) 1 Martínez (69)

Nottingham Forest (ENG) 3 Yates (28), Kalimuendo (44), Milenkovic (59)

Malmö (SWE) 0

Bolonia (ITA) 4 Odgaard (26), Dallinga (51), Bernardeschi (53), Orsolini (86)

Salzburgo (AUT) 1 Vertessen (33)

Estrella Roja (SRB) 1 Duarte (50)

FCSB (ROM) 0

Genk (BEL) 2 Oh (14), Karetsas (45+2)

Basilea (SUI) 1 Otele (57)

Go Ahead Eagles (NED) 0

Stuttgart (GER) 4 Leweling (20, 35), El Khannouss (59), Bouanani (90+3)

Maccabi Tel Aviv (ISR) 0

Lyon (FRA) 6 Vinicius Abner (4), Tolisso (25, 51, 53), Niakhaté (35 de penal), Karabec (62).

Panathinaikos (GRE) 2 Swiderski (18), Calabria (74)

Sturm Graz (AUT) 1 Kiteishvili (34)

Betis (ESP) 2 Cucho Hernández (42), Ez Abde (50)

Utrecht (NED) 1 Miguel Rodríguez (55)

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Lyon 12 5 4 0 1 11 2

2. Midtjylland 12 5 4 0 1 12 5

3. Aston Villa 12 5 4 0 1 8 3

4. Friburgo 11 5 3 2 0 8 3

5. Betis 11 5 3 2 0 8 3

6. Ferencvaros 11 5 3 2 0 9 5

7. Sporting de Braga 10 5 3 1 1 9 5

8. Oporto 10 5 3 1 1 7 4

9. Genk 10 5 3 1 1 7 5

10. Celta 9 5 3 0 2 11 7

11. Lille 9 5 3 0 2 10 6

12. Stuttgart 9 5 3 0 2 8 4

13. Viktoria Pílsen 9 5 2 3 0 6 2

14. Panathinaikos 9 5 3 0 2 9 7

15. Roma 9 5 3 0 2 7 5

16. Nottingham 8 5 2 2 1 9 5

17. PAOK 8 5 2 2 1 10 7

18. Bolonia 8 5 2 2 1 7 4

19. Brann Bergen 8 5 2 2 1 6 3

20. Fenerbahçe 8 5 2 2 1 5 5

21. Celtic de Glasgow 7 5 2 1 2 7 8

22. Estrella Roja 7 5 2 1 2 4 5

23. Dinamo Zagreb 7 5 2 1 2 7 10

24. Basilea 6 5 2 0 3 7 7

25. Ludogorets 6 5 2 0 3 8 11

26. Young Boys 6 5 2 0 3 7 12

27. Go Ahead Eagles 6 5 2 0 3 4 9

28. Sturm Graz 4 5 1 1 3 4 7

29. Salzburgo 3 5 1 0 4 5 10

30. Feyenoord 3 5 1 0 4 4 9

31. FCSB 3 5 1 0 4 3 8

32. FC Utrecht 1 5 0 1 4 2 7

33. Glasgow Rangers 1 5 0 1 4 2 9

34. Malmö FF 1 5 0 1 4 2 10

35. Maccabi Tel Aviv 1 5 0 1 4 1 14

36. Niza 0 5 0 0 5 4 12

NOTA: los ocho primeros de clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.

bds/dr

