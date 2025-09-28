LA NACION

Resultados y clasificación de la 5ª jornada de la Serie A

Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...

Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Como 1 Paz (32)

Cremonese 1 Baschirotto (69)

Juventus 1 Cabal (78)

Atalanta 1 Sulemana (45+1)

Cagliari 0

Inter 2 Lautaro Martínez (9), Esposito (82)

- Domingo:

Sassuolo 3 Lauriente (8), Kone (12), Iannoni (81)

Udinese 1 Davis (55)

Roma 2 Dovbyk (7), Soulé (79)

Hellas Verona 0

Pisa 0

Fiorentina 0

(16h00 GMT) Lecce

Bolonia

(18h45 GMT) Milan

Nápoles

- Lunes:

(16h30 GMT) Parma

Torino

(18h45 GMT) Génova

Lazio

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 12 4 4 0 0 9 3 6

2. Roma 12 5 4 0 1 5 1 4

3. Juventus 11 5 3 2 0 9 5 4

4. Milan 9 4 3 0 1 7 2 5

5. Inter 9 5 3 0 2 13 7 6

6. Atalanta 9 5 2 3 0 10 4 6

7. Cremonese 9 5 2 3 0 6 4 2

8. Como 8 5 2 2 1 6 4 2

9. Cagliari 7 5 2 1 2 5 5 0

10. Udinese 7 5 2 1 2 5 8 -3

11. Bolonia 6 4 2 0 2 3 3 0

12. Sassuolo 6 5 2 0 3 7 8 -1

13. Torino 4 4 1 1 2 1 8 -7

14. Lazio 3 4 1 0 3 4 4 0

15. Fiorentina 3 5 0 3 2 3 6 -3

16. Hellas Verona 3 5 0 3 2 2 8 -6

17. Génova 2 4 0 2 2 2 4 -2

18. Parma 2 4 0 2 2 1 5 -4

19. Pisa 2 5 0 2 3 3 6 -3

20. Lecce 1 4 0 1 3 2 8 -6

