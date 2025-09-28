Resultados y clasificación de la 5ª jornada de la Serie A
Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 5ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Como 1 Paz (32)
Cremonese 1 Baschirotto (69)
Juventus 1 Cabal (78)
Atalanta 1 Sulemana (45+1)
Cagliari 0
Inter 2 Lautaro Martínez (9), Esposito (82)
- Domingo:
Sassuolo 3 Lauriente (8), Kone (12), Iannoni (81)
Udinese 1 Davis (55)
Roma 2 Dovbyk (7), Soulé (79)
Hellas Verona 0
Pisa 0
Fiorentina 0
(16h00 GMT) Lecce
Bolonia
(18h45 GMT) Milan
Nápoles
- Lunes:
(16h30 GMT) Parma
Torino
(18h45 GMT) Génova
Lazio
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Nápoles 12 4 4 0 0 9 3 6
2. Roma 12 5 4 0 1 5 1 4
3. Juventus 11 5 3 2 0 9 5 4
4. Milan 9 4 3 0 1 7 2 5
5. Inter 9 5 3 0 2 13 7 6
6. Atalanta 9 5 2 3 0 10 4 6
7. Cremonese 9 5 2 3 0 6 4 2
8. Como 8 5 2 2 1 6 4 2
9. Cagliari 7 5 2 1 2 5 5 0
10. Udinese 7 5 2 1 2 5 8 -3
11. Bolonia 6 4 2 0 2 3 3 0
12. Sassuolo 6 5 2 0 3 7 8 -1
13. Torino 4 4 1 1 2 1 8 -7
14. Lazio 3 4 1 0 3 4 4 0
15. Fiorentina 3 5 0 3 2 3 6 -3
16. Hellas Verona 3 5 0 3 2 2 8 -6
17. Génova 2 4 0 2 2 2 4 -2
18. Parma 2 4 0 2 2 1 5 -4
19. Pisa 2 5 0 2 3 3 6 -3
20. Lecce 1 4 0 1 3 2 8 -6
./bds/dr
