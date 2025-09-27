Resultados y clasificación de la 5ª jornada del Rugby Championship

Resultados de los partidos de la 5ª y penúltima jornada del Rugby Championship, disputados este sábado, y tabla de clasificación:

En Auckland: Nueva Zelanda - Australia 33 - 24

En Durban: Sudáfrica - Argentina 67 - 30

Pts J G E P pf pc dif

1. Sudáfrica 15 5 3 0 2 179 124 55

2. Nueva Zelanda 14 5 3 0 2 131 137 -6

3. Australia 11 5 2 0 3 138 137 1

4. Argentina 9 5 2 0 3 135 185 -50

NOTA: cada victoria supone 4 puntos, los empates 2 puntos y las derrotas 0 puntos. Se concede además un punto de bonificación defensiva al equipo que pierde por menos de ocho puntos y uno de bonificación ofensiva al que marca al menos tres tries más que su rival en un mismo partido.

Quedan por jugar:

Sábado 4 de octubre:

09h45 GMT en Perth (AUS): Australia - Nueva Zelanda

13h00 GMT en Londres (GBR): Argentina - Sudáfrica

