LA NACION

Resultados y clasificación de la 6ª fecha de La Liga

Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de España y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la 6ª fecha de La Liga
Resultados y clasificación de la 6ª fecha de La LigaManu Fernandez - AP

Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Jugado el 27 de agosto:

Celta 1 Álvarez (47)

Betis 1 Bartra (45+1)

- Martes:

Espanyol 2 Cabrera (59), Puado (90+6)

Valencia 2 Arnaut Danjuma (15), Duro (62)

Athletic 1 Jauregizar (48)

Girona 1 Ounahi (9)

Sevilla 1 Sow (51)

Villarreal 2 Oluwaseyi (17), Solomon (86)

Levante 1 Etta Eyong (54)

Real Madrid 4 Vinícius (28), Mastantuono (38), Mbappé (64 de penal, 66)

- Miércoles:

(17h00 GMT) Getafe

Alavés

(19h30 GMT) Real Sociedad

Mallorca

Atlético de Madrid

Rayo

- Jueves:

(17h30 GMT) Osasuna

Elche

(19h30 GMT) Real Oviedo

Barcelona

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 18 6 6 0 0 14 3 11

2. Barcelona 13 5 4 1 0 16 3 13

3. Villarreal 13 6 4 1 1 12 5 7

4. Espanyol 11 6 3 2 1 10 9 1

5. Athletic 10 6 3 1 2 7 7 0

6. Elche 9 5 2 3 0 7 4 3

7. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2

8. Getafe 9 5 3 0 2 6 7 -1

9. Valencia 8 6 2 2 2 8 10 -2

10. Sevilla 7 6 2 1 3 10 10 0

11. Alavés 7 5 2 1 2 5 5 0

12. Atlético de Madrid 6 5 1 3 1 6 5 1

13. Osasuna 6 5 2 0 3 4 4 0

14. Rayo 5 5 1 2 2 5 6 -1

15. Celta 5 6 0 5 1 5 7 -2

16. Levante 4 6 1 1 4 10 13 -3

17. Real Oviedo 3 5 1 0 4 1 8 -7

18. Real Sociedad 2 5 0 2 3 5 9 -4

19. Mallorca 2 5 0 2 3 5 10 -5

20. Girona 2 6 0 2 4 3 16 -13

./bds

LA NACION
Más leídas
  1. Los espías rusos contaron su historia en la Argentina en un especial de TV afín al Kremlin
    1

    Los espías rusos contaron su historia en la Argentina en un especial de TV afín al Kremlin

  2. El encendido tuit de Trump que Milei exhibió como un trofeo, impreso en tamaño gigante
    2

    Cumbre en Nueva York: el encendido tuit de Donald Trump que Javier Milei exhibió como un trofeo, impreso en tamaño gigante

  3. El Banco Mundial acelera la llegada de fondos a la Argentina
    3

    Más dólares para el Gobierno: el Banco Mundial acelera la llegada de fondos a la Argentina

  4. Empieza a utilizarse una nueva terapia de precisión para el cáncer de próstata avanzado en la Argentina
    4

    Empieza a utilizarse una nueva terapia de precisión para el cáncer de próstata avanzado en la Argentina

Cargando banners ...