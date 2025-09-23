Resultados y clasificación de la 6ª fecha de La Liga

Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Jugado el 27 de agosto:

Celta 1 Álvarez (47)

Betis 1 Bartra (45+1)

- Martes:

Espanyol 2 Cabrera (59), Puado (90+6)

Valencia 2 Arnaut Danjuma (15), Duro (62)

Athletic 1 Jauregizar (48)

Girona 1 Ounahi (9)

Sevilla 1 Sow (51)

Villarreal 2 Oluwaseyi (17), Solomon (86)

Levante 1 Etta Eyong (54)

Real Madrid 4 Vinícius (28), Mastantuono (38), Mbappé (64 de penal, 66)

- Miércoles:

(17h00 GMT) Getafe

Alavés

(19h30 GMT) Real Sociedad

Mallorca

Atlético de Madrid

Rayo

- Jueves:

(17h30 GMT) Osasuna

Elche

(19h30 GMT) Real Oviedo

Barcelona

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 18 6 6 0 0 14 3 11

2. Barcelona 13 5 4 1 0 16 3 13

3. Villarreal 13 6 4 1 1 12 5 7

4. Espanyol 11 6 3 2 1 10 9 1

5. Athletic 10 6 3 1 2 7 7 0

6. Elche 9 5 2 3 0 7 4 3

7. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2

8. Getafe 9 5 3 0 2 6 7 -1

9. Valencia 8 6 2 2 2 8 10 -2

10. Sevilla 7 6 2 1 3 10 10 0

11. Alavés 7 5 2 1 2 5 5 0

12. Atlético de Madrid 6 5 1 3 1 6 5 1

13. Osasuna 6 5 2 0 3 4 4 0

14. Rayo 5 5 1 2 2 5 6 -1

15. Celta 5 6 0 5 1 5 7 -2

16. Levante 4 6 1 1 4 10 13 -3

17. Real Oviedo 3 5 1 0 4 1 8 -7

18. Real Sociedad 2 5 0 2 3 5 9 -4

19. Mallorca 2 5 0 2 3 5 10 -5

20. Girona 2 6 0 2 4 3 16 -13

