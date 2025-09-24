Resultados y clasificación de la 6ª fecha de La Liga

LA NACION

Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de España y...

Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Jugado el 27 de agosto:

Celta 1 Álvarez (47)

Betis 1 Bartra (45+1)

- Martes:

Espanyol 2 Cabrera (59), Puado (90+6)

Valencia 2 Arnaut Danjuma (15), Duro (62)

Athletic 1 Jauregizar (48)

Girona 1 Ounahi (9)

Sevilla 1 Sow (51)

Villarreal 2 Oluwaseyi (17), Solomon (86)

Levante 1 Etta Eyong (54)

Real Madrid 4 Vinícius (28), Mastantuono (38), Mbappé (64 de penal, 66)

- Miércoles:

Getafe 1 Arambarri (63)

Alavés 1 Guevara (71)

Real Sociedad 1 Oyarzabal (49)

Mallorca 0

Atlético de Madrid 3 Álvarez (15, 80, 88)

Rayo 2 Chavarría (45+1), Garcia Rivera (77)

- Jueves:

(17:30 GMT) Osasuna

Elche

(19:30 GMT) Real Oviedo

Barcelona

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 18 6 6 0 0 14 3 11

2. Barcelona 13 5 4 1 0 16 3 13

3. Villarreal 13 6 4 1 1 12 5 7

4. Espanyol 11 6 3 2 1 10 9 1

5. Athletic 10 6 3 1 2 7 7 0

6. Getafe 10 6 3 1 2 7 8 -1

7. Elche 9 5 2 3 0 7 4 3

8. Atlético de Madrid 9 6 2 3 1 9 7 2

9. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2

10. Alavés 8 6 2 2 2 6 6 0

11. Valencia 8 6 2 2 2 8 10 -2

12. Sevilla 7 6 2 1 3 10 10 0

13. Osasuna 6 5 2 0 3 4 4 0

14. Rayo 5 6 1 2 3 7 9 -2

15. Celta 5 6 0 5 1 5 7 -2

16. Real Sociedad 5 6 1 2 3 6 9 -3

17. Levante 4 6 1 1 4 10 13 -3

18. Real Oviedo 3 5 1 0 4 1 8 -7

19. Mallorca 2 6 0 2 4 5 11 -6

20. Girona 2 6 0 2 4 3 16 -13

