Resultados y clasificación de la 6ª fecha de la Premier League

Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

Mohamed Salah del liverpool celebra su gol en la Premier League .
Anthony Devlin - AP

Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Brentford 3 Thiago (8, 20), Jensen (90+5)

Manchester United 1 Sesko (26)

Manchester City 5 Estève (12 en contra, 65 en contra), Nunes (61), Haland (90, 90+3)

Burnley 1 Anthony (38)

Crystal Palace 2 Sarr (9), Nketiah (90+7)

Liverpool 1 Chiesa (87)

Chelsea 1 Fernández (24)

Brighton 3 Welbeck (77, 90+10), De Cuyper (90+2)

Leeds 2 Rodon (37), Longstaff (54)

AFC Bournemouth 2 Semenyo (26), Kroupi (90+3)

Nottingham 0

Sunderland 1 Alderete (38)

Tottenham 1 Palhinha (90+4)

Wolverhampton 1 Bueno (54)

- Domingo:

Aston Villa 3 Watkins (37), McGinn (49), Buendía (51)

Fulham 1 Jiménez (3)

Newcastle 1 Woltemade (34)

Arsenal 2 Merino (84), Gabriel (90+6)

- Lunes:

Everton 1 Keane (18)

West Ham 1 Bowen (65)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Liverpool 15 6 5 0 1 12 7 5

2. Arsenal 13 6 4 1 1 12 3 9

3. Crystal Palace 12 6 3 3 0 8 3 5

4. Tottenham 11 6 3 2 1 11 4 7

5. Sunderland 11 6 3 2 1 7 4 3

6. AFC Bournemouth 11 6 3 2 1 8 7 1

7. Manchester City 10 6 3 1 2 14 6 8

8. Chelsea 8 6 2 2 2 11 8 3

9. Everton 8 6 2 2 2 7 6 1

10. Brighton 8 6 2 2 2 9 9 0

11. Fulham 8 6 2 2 2 7 8 -1

12. Leeds 8 6 2 2 2 6 9 -3

13. Brentford 7 6 2 1 3 9 11 -2

14. Manchester United 7 6 2 1 3 7 11 -4

15. Newcastle 6 6 1 3 2 4 5 -1

16. Aston Villa 6 6 1 3 2 4 6 -2

17. Nottingham 5 6 1 2 3 5 10 -5

18. Burnley 4 6 1 1 4 6 13 -7

19. West Ham 4 6 1 1 4 6 14 -8

20. Wolverhampton 1 6 0 1 5 4 13 -9

