Resultados y clasificación de la 6ª fecha de la Premier League

Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Brentford 3 Thiago (8, 20), Jensen (90+5)
Manchester United 1 Sesko (26)
Manchester City 5 Estève (12 en contra, 65 en contra), Nunes (61), Haland (90, 90+3)
Burnley 1 Anthony (38)
Crystal Palace 2 Sarr (9), Nketiah (90+7)
Liverpool 1 Chiesa (87)
Chelsea 1 Fernández (24)
Brighton 3 Welbeck (77, 90+10), De Cuyper (90+2)
Leeds 2 Rodon (37), Longstaff (54)
AFC Bournemouth 2 Semenyo (26), Kroupi (90+3)
Nottingham 0
Sunderland 1 Alderete (38)
Tottenham 1 Palhinha (90+4)
Wolverhampton 1 Bueno (54)
- Domingo:
Aston Villa 3 Watkins (37), McGinn (49), Buendía (51)
Fulham 1 Jiménez (3)
Newcastle 1 Woltemade (34)
Arsenal 2 Merino (84), Gabriel (90+6)
- Lunes:
Everton 1 Keane (18)
West Ham 1 Bowen (65)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Liverpool 15 6 5 0 1 12 7 5
2. Arsenal 13 6 4 1 1 12 3 9
3. Crystal Palace 12 6 3 3 0 8 3 5
4. Tottenham 11 6 3 2 1 11 4 7
5. Sunderland 11 6 3 2 1 7 4 3
6. AFC Bournemouth 11 6 3 2 1 8 7 1
7. Manchester City 10 6 3 1 2 14 6 8
8. Chelsea 8 6 2 2 2 11 8 3
9. Everton 8 6 2 2 2 7 6 1
10. Brighton 8 6 2 2 2 9 9 0
11. Fulham 8 6 2 2 2 7 8 -1
12. Leeds 8 6 2 2 2 6 9 -3
13. Brentford 7 6 2 1 3 9 11 -2
14. Manchester United 7 6 2 1 3 7 11 -4
15. Newcastle 6 6 1 3 2 4 5 -1
16. Aston Villa 6 6 1 3 2 4 6 -2
17. Nottingham 5 6 1 2 3 5 10 -5
18. Burnley 4 6 1 1 4 6 13 -7
19. West Ham 4 6 1 1 4 6 14 -8
20. Wolverhampton 1 6 0 1 5 4 13 -9
