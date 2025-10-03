Resultados y clasificación de la 6ª jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y...
Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Hoffenheim 0
Colonia 1 El Mala (16)
- Sábado:
(13h30 GMT) Bayer Leverkusen
Unión Berlín
Borussia Dortmund
RB Leipzig
Werder Bremen
St Pauli
Augsburgo
Wolfsburgo
(16h30 GMT) Eintracht Fráncfort
Bayern Múnich
- Domingo:
(13h30 GMT) Stuttgart
Heidenheim
(15h30 GMT) Hamburgo
Maguncia
(17h30 GMT) Borussia Mönchengladbach
Friburgo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 15 5 5 0 0 22 3 19
2. Borussia Dortmund 13 5 4 1 0 11 3 8
3. RB Leipzig 12 5 4 0 1 7 7 0
4. Colonia 10 6 3 1 2 11 9 2
5. Eintracht Fráncfort 9 5 3 0 2 17 13 4
6. Stuttgart 9 5 3 0 2 7 6 1
7. Bayer Leverkusen 8 5 2 2 1 10 8 2
8. Friburgo 7 5 2 1 2 9 9 0
9. St Pauli 7 5 2 1 2 8 8 0
10. Hoffenheim 7 6 2 1 3 9 12 -3
11. Unión Berlín 7 5 2 1 2 8 11 -3
12. Wolfsburgo 5 5 1 2 2 7 7 0
13. Hamburgo 5 5 1 2 2 2 8 -6
14. Maguncia 4 5 1 1 3 5 6 -1
15. Werder Bremen 4 5 1 1 3 8 14 -6
16. Augsburgo 3 5 1 0 4 8 12 -4
17. Heidenheim 3 5 1 0 4 4 10 -6
18. Borussia Mönchengladbach 2 5 0 2 3 5 12 -7
