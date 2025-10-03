LA NACION

Resultados y clasificación de la 6ª jornada de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y...

Resultados y clasificación de la 6ª jornada de la Bundesliga
Bundesliga

Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Hoffenheim 0

Colonia 1 El Mala (16)

- Sábado:

(13h30 GMT) Bayer Leverkusen

Unión Berlín

Borussia Dortmund

RB Leipzig

Werder Bremen

St Pauli

Augsburgo

Wolfsburgo

(16h30 GMT) Eintracht Fráncfort

Bayern Múnich

- Domingo:

(13h30 GMT) Stuttgart

Heidenheim

(15h30 GMT) Hamburgo

Maguncia

(17h30 GMT) Borussia Mönchengladbach

Friburgo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 15 5 5 0 0 22 3 19

2. Borussia Dortmund 13 5 4 1 0 11 3 8

3. RB Leipzig 12 5 4 0 1 7 7 0

4. Colonia 10 6 3 1 2 11 9 2

5. Eintracht Fráncfort 9 5 3 0 2 17 13 4

6. Stuttgart 9 5 3 0 2 7 6 1

7. Bayer Leverkusen 8 5 2 2 1 10 8 2

8. Friburgo 7 5 2 1 2 9 9 0

9. St Pauli 7 5 2 1 2 8 8 0

10. Hoffenheim 7 6 2 1 3 9 12 -3

11. Unión Berlín 7 5 2 1 2 8 11 -3

12. Wolfsburgo 5 5 1 2 2 7 7 0

13. Hamburgo 5 5 1 2 2 2 8 -6

14. Maguncia 4 5 1 1 3 5 6 -1

15. Werder Bremen 4 5 1 1 3 8 14 -6

16. Augsburgo 3 5 1 0 4 8 12 -4

17. Heidenheim 3 5 1 0 4 4 10 -6

18. Borussia Mönchengladbach 2 5 0 2 3 5 12 -7

