Resultados y clasificación de la 6ª jornada de La Liga
Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de España y...
Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Miércoles:
Celta 1 Álvarez (47)
Betis 1 Bartra (45+1)
- Martes:
Espanyol 2 Cabrera (59), Puado (90+6)
Valencia 2 Arnaut Danjuma (15), Duro (62)
Athletic 1 Jauregizar (48)
Girona 1 Ounahi (9)
Sevilla 1 Sow (51)
Villarreal 2 Oluwaseyi (17), Solomon (86)
Levante 1 Etta Eyong (54)
Real Madrid 4 Vinicius Jr (28), Mastantuono (38), Mbappé (64 de penal, 66)
- Miércoles:
Getafe 1 Arambarri (63)
Alavés 1 Guevara (71)
Real Sociedad 1 Oyarzabal (49)
Mallorca 0
Atlético de Madrid 3 Julián Álvarez (15, 80, 88)
Rayo 2 Chavarría (45+1), García Rivera (77)
- Jueves:
Osasuna 1 Muñoz (10)
Elche 1 Pedrosa (90+2)
En juego:
Real Oviedo
Barcelona
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 18 6 6 0 0 14 3 11
2. Barcelona 13 5 4 1 0 16 3 13
3. Villarreal 13 6 4 1 1 12 5 7
4. Espanyol 11 6 3 2 1 10 9 1
5. Elche 10 6 2 4 0 8 5 3
6. Athletic 10 6 3 1 2 7 7 0
7. Getafe 10 6 3 1 2 7 8 -1
8. Atlético de Madrid 9 6 2 3 1 9 7 2
9. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2
10. Alavés 8 6 2 2 2 6 6 0
11. Valencia 8 6 2 2 2 8 10 -2
12. Sevilla 7 6 2 1 3 10 10 0
13. Osasuna 7 6 2 1 3 5 5 0
14. Rayo 5 6 1 2 3 7 9 -2
15. Celta 5 6 0 5 1 5 7 -2
16. Real Sociedad 5 6 1 2 3 6 9 -3
17. Levante 4 6 1 1 4 10 13 -3
18. Real Oviedo 3 5 1 0 4 1 8 -7
19. Mallorca 2 6 0 2 4 5 11 -6
20. Girona 2 6 0 2 4 3 16 -13
