Resultados y clasificación de la 6ª jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Estrasburgo 1 Ouattara (49)

Marsella 2 Aubameyang (78), Murillo (90+1)

- Sábado:

Lorient 3 Bamba (40), Pagis (76, 82)

Mónaco 1 Fati (90+8 de penal)

En juego:

Toulouse

Nantes

(19h05 GMT) París SG

Auxerre

- Domingo:

(13h00 GMT) Niza

París FC

(15h15 GMT) Angers

Brest

Metz

Le Havre

Lille

Lyon

(18h45 GMT) Rennes

Lens

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Marsella 12 6 4 0 2 12 5 7

2. París SG 12 5 4 0 1 10 4 6

3. Mónaco 12 6 4 0 2 14 10 4

4. Lyon 12 5 4 0 1 7 3 4

5. Estrasburgo 12 6 4 0 2 9 7 2

6. Lille 10 5 3 1 1 13 8 5

7. Lens 9 5 3 0 2 8 5 3

8. Rennes 8 5 2 2 1 7 8 -1

9. Lorient 7 6 2 1 3 9 14 -5

10. Toulouse 6 5 2 0 3 7 9 -2

11. Auxerre 6 5 2 0 3 4 6 -2

12. Paris FC 6 5 2 0 3 9 12 -3

13. Niza 6 5 2 0 3 6 9 -3

14. Angers 5 5 1 2 2 3 4 -1

15. Brest 4 5 1 1 3 9 11 -2

16. Le Havre 4 5 1 1 3 6 8 -2

17. Nantes 4 5 1 1 3 3 5 -2

18. Metz 1 5 0 1 4 5 13 -8

