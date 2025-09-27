Resultados y clasificación de la 6ª jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de la Liga 1 de fútbol francés...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Estrasburgo 1 Ouattara (49)
Marsella 2 Aubameyang (78), Murillo (90+1)
- Sábado:
Lorient 3 Bamba (40), Pagis (76, 82)
Mónaco 1 Fati (90+8 de penal)
En juego:
Toulouse
Nantes
(19h05 GMT) París SG
Auxerre
- Domingo:
(13h00 GMT) Niza
París FC
(15h15 GMT) Angers
Brest
Metz
Le Havre
Lille
Lyon
(18h45 GMT) Rennes
Lens
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Marsella 12 6 4 0 2 12 5 7
2. París SG 12 5 4 0 1 10 4 6
3. Mónaco 12 6 4 0 2 14 10 4
4. Lyon 12 5 4 0 1 7 3 4
5. Estrasburgo 12 6 4 0 2 9 7 2
6. Lille 10 5 3 1 1 13 8 5
7. Lens 9 5 3 0 2 8 5 3
8. Rennes 8 5 2 2 1 7 8 -1
9. Lorient 7 6 2 1 3 9 14 -5
10. Toulouse 6 5 2 0 3 7 9 -2
11. Auxerre 6 5 2 0 3 4 6 -2
12. Paris FC 6 5 2 0 3 9 12 -3
13. Niza 6 5 2 0 3 6 9 -3
14. Angers 5 5 1 2 2 3 4 -1
15. Brest 4 5 1 1 3 9 11 -2
16. Le Havre 4 5 1 1 3 6 8 -2
17. Nantes 4 5 1 1 3 3 5 -2
18. Metz 1 5 0 1 4 5 13 -8
./bds/dr
Otras noticias de Liga de Francia
- 1
Con una advertencia al Gobierno, Martín Lousteau destacó la gestión de Javier Milei para conseguir el salvataje de EE.UU.
- 2
Tuiteros de brazos caídos: los números que desnudan cómo a Milei se le complicó la batalla de las redes
- 3
El Gobierno anunció que compró US$1345 millones y negó que haya un cepo cambiario
- 4
“Estrago”: denunciaron penalmente a dos intendentes bonaerenses por las inundaciones